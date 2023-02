Iran wspomoże militarnie również Ukrainę? USA mają ciekawy pomysł

Pewnym wyzwaniem dla amerykańskiej administracji będzie wprawdzie znalezienie prawnego uzasadnienia dla zabierania broni z jednego konfliktu i przekazywania jej do innego, szczególnie że embargo ONZ na broń wymaga od USA i ich sojuszników zniszczenia, przechowywania lub pozbycia się skonfiskowanej broni.



Zwolennicy tego pomysłu zauważają jednak, że istnieje precedens, który może rozwiązać problem przejęcia irańskiej broni i przekazania jej Ukrainie - w 2020 roku Amerykanie skorzystali z niego, aby przejąć kontrolę nad dwoma transportami skonfiskowanej broni, w tym kierowanymi pociskami przeciwpancernymi, pociskami ziemia-powietrze i częściami pocisków manewrujących.

I choć jak zauważa The Wall Street Journal, nawet taka ilość przejętego uzbrojenia nie będzie mieć ogromnego wpływu na obraz wojny, ale może zmusić Iran do zrewidowania swojej polityki względem Rosji. Co więcej, w otwiera też drzwi do przekierowania innych rodzajów broni skonfiskowanej u wybrzeży Jemenu, jeśli zajdzie taka potrzeba.

To przesłanie, że możemy wziąć broń służącą do uzbrojenia pełnomocników Iranu i wykorzystać ją, aby osiągnąć nasze priorytety na Ukrainie, gdzie Iran dostarcza broń Rosji komentuje jeden z amerykańskich urzędników.