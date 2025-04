Lirydy to rój meteorów, który jest związany z kometą Thatchera (C/1861 G1) i jest pierwszym pojawiającym się w starożytnych zapiskach. Jego aktywność przypada w okresie 15-28 kwietnia . Natomiast szczyt w 2025 r. nastąpi 22 kwietnia i wtedy na niebie można będzie obserwować do około 18 spadających gwiazd na godzinę .

Drugi rój meteorów, którego aktywność rozpocznie się w tym miesiącu, to Eta Akwarydy, którego nazwa wywodzi się gwiazdy Eta Aquarii w gwiazdozbiorze Wodnika. Towarzyszące mu spadające gwiazdy można obserwować od 19 kwietnia aż do 28 maja . Jego szczyt w tym roku przypada 6 maja i wtedy można liczyć na najbardziej intensywne zjawiska.

W szczycie deszczu meteorów Eta Akwarydy można zobaczyć nawet 60 spadających gwiazd co godzinę. Osiągają one prędkość do około 66 km/s. Warto dodać, że rój jest pozostałością po słynnej komecie Halleya (1P/Halley), która okrąża Słońce co około 76 lat.