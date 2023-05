Ludzie zostawiają swoje DNA dosłownie wszędzie. To poważne zagrożenie

Kąpiel w morzu, spacer po plaży na piasku czy kilka głębszych oddechów w zatłoczonej windzie - co łączy je wszystkie? Tzw. środowiskowe DNA, które zostawiamy wszędzie tam, gdzie się pojawiamy, a że ostatnio naukowcy są w stanie je zbierać, analizować i uzyskać na tej podstawie szczegółowe informacje o "właścicielu", to coraz częściej w kontekście innowacyjnej technologii podnosi się kwestie etyczne, prywatności i bezpieczeństwa. Jak wyjaśnia w badaniu opublikowanym na łamach Nature Ecology & Evolution zoolog z University of Florida, David Duffy, mowa o naprawdę bogatym zestawie danych.

Za każdym razem, gdy dokonujemy postępu technologicznego, istnieją korzystne rzeczy, do których można wykorzystać technologię i niepokojące rzeczy, do których można ją wykorzystać wyjaśnia jeden z autorów nowego badania.

Człowiek wszędzie zostawia DNA. Można je odzyskać z wody, poiwterza czy gleby

Jego zespół, który kierował projektem testującym granice sekwencjonowania DNA ze środowiska na podstawie zagrożonych populacji żółwi, tłumaczy, że eDNA znalezione w piasku było tak wysokiej jakości, że mogli zidentyfikować choroby i genetyczne pochodzenie populacji żyjących w pobliżu. I ma to bezpośrednie przełożenie na ludzi, bo podczas gdy starsze metody sekwencjonowania miały trudności ze znalezieniem znaczących ludzkich sekwencji genetycznych w próbkach eDNA, ten etap już dawno za nami.