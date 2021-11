Małysz i Stoch w nazwach planetoid. Astronomowie uhonorowali skoczków

Jakub Zygmunt Nauka

Kamil Stoch i Adam Małysz należą do jednych z najbardziej utytułowanych sportowców w Polsce. Ich legendarne występy komentował cały świat. Do kolekcji tytułów mogą dopisać sobie to, że ich od ich nazwisk wzięły się nazwy dwóch planetoid trojańskich Jowisza. W taki wyjątkowy sposób dwójka polskich astronomów chciała uhonorować skoczków.