Na pytanie, w jaki sposób można otrzymać stanowisko profesora na uniwersytecie w Oksfordzie, Polak odpowiada bardzo skromnie: - Trzeba mieć trochę szczęścia i trochę umiejętności.

Okazało się, że jego artykułami w zagranicznej prasie zainteresowała się brytyjska uczelnia i złożyła mu propozycję pracy. Polak przyznaje, że w swoich badaniach szukał takiego spojrzenia na świat, jakie miał Albert Einstein. Twórca słynnej Teorii Względności mówił o czterowymiarowej przestrzeni, a to właśnie ona także interesuje polskiego naukowca. Jego matematyczne odkrycie nie ma na razie zastosowania w życiu praktycznym, ale nigdy nie wiadomo, co przyniesie przyszłość.

O swoim odkryciu i matematycznym twierdzeniu profesor Dawid Kielak opowiedział w wywiadzie zamieszczonym w serwisie YouTube.



Jak się okazało, polski matematyk interesuje się tematem, który od kilku miesięcy budzi ogromne emocje wśród naukowców na całym świecie - sztuczną inteligencją i Chatbot'em GPT. Jego zdaniem w ciągu najbliższych dziesięciu lat sztuczna inteligencja może sprawić, że ludzie przestaną widzieć sens nauki języków obcych. - Po co przez kilka lat uczyć się francuskiego, skoro sztuczna inteligencja tłumaczy języki i robi to dobrze? - zastanawia się polski naukowiec. Profesor Dawid Kielak uważa, że może przyjść moment w historii, kiedy sztuczna inteligencja osiągnie coś w rodzaju świadomości i będziemy musieli nadać jej jakąś podmiotowość. - Inaczej to jest nieludzkie - uważa polski naukowiec.