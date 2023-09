Mamy to! Udało się wyhodować ludzkie nerki w embrionach świń

Hodują ludzkie nerki u świń. Przyszłość przeszczepów

Naukowcy wyhodowali humanizowane nerki u świń, co przybliża nas do rzeczywistości, w której możliwe będzie "produkowanie" na zamówienie ludzkich narządów wewnątrz zwierząt. Takie hybrydowe narządy to zdaniem badaczy przyszłość transplantologii i szansa na leczenie wielu potencjalnie śmiertelnych chorób.

Badania obejmowały stworzenie chimerycznych embrionów, zawierających kombinację komórek ludzkich i świńskich. Wykazano, że po przeniesieniu do zastępczych matek-świń, rozwijające się embriony mają nerki zawierające głównie komórki ludzkie, co oznacza, że po raz pierwszy udało się wyhodować humanizowany narząd wewnątrz innego zwierzęcia.

Jako że nerki nie były całkowicie ludzkie, w obecnej postaci nie nadawały się do przeszczepu i nie ma pewności, czy wyzwanie polegające na stworzeniu w pełni ludzkiego narządu byłoby wykonalne przy użyciu obecnych technik inżynierii genetycznej, ale stanowią ważny krok naprzód.

Narządy szczurów wytwarzano u myszy, a narządy myszy u szczurów, ale poprzednie próby wyhodowania narządów ludzkich u świń nie powiodły się. Nasze podejście poprawia integrację komórek ludzkich z tkankami biorcy i pozwala nam hodować narządy ludzkie u świń komentuje autorka badania, Liangxue Lai z Instytutu Biomedycyny i Zdrowia, Chińskiej Akademii Nauk i Uniwersytetu Wuyi.

Poza nerkami, w zarodkach dominowały komórki świni, a w mózgu i ośrodkowym układzie nerwowym znajdowało się bardzo niewiele komórek ludzkich. Również dlatego, że potencjał humanizowanego mózgu stanowi poważny problem etyczny w badaniach z udziałem embrionów hybrydowych.