Mars mógł kiedyś mieć warunki sprzyjające życiu, bo jak odkryli badacze z Laboratorium Paleomagnetyki Uniwersytetu Harvarda, jeszcze ok. 3,9 mld lat temu cieszył się ochronnym polem magnetycznym. To dłużej, niż sądzono - wcześniejsze szacunki wskazywały na 4,1 mld lat, co sugeruje, że marsjańskie "dynamo" mogło przetrwać o setki milionów lat dłużej, zwiększając tym samym okres potencjalnej habitabilności Czerwonej Planety.

Pole magnetyczne Marsa i jego znaczenie dla życia

Pole magnetyczne chroni planety przed szkodliwym promieniowaniem kosmicznym. Mars, podobnie jak Ziemia, kiedyś posiadał to pole, które mogło utrzymywać warunki bardziej sprzyjające życiu. Badanie opublikowane w Nature Communications, prowadzone przez Sarah Steele, doktorantkę w Griffin Graduate School of Arts and Sciences, wskazuje, że marsjańskie trwało dłużej, niż wcześniej sądzono. Aby lepiej zrozumieć to zjawisko, wspólnie z prof. Rogerem Fu przeprowadziła potrzebne symulacje komputerowe.

Wykorzystanie meteorytów i symulacji komputerowych w badaniach

Aby zbadać przeszłe pole magnetyczne Marsa, zespół analizował procesy chłodzenia i magnetyzacji marsjańskich kraterów uderzeniowych. Te słabo namagnesowane baseny były pierwotnie uznawane za dowód, że pole magnetyczne Czerwonej Planety zanikło wcześniej, lecz Steele i Fu zaproponowali alternatywne wyjaśnienie. Zamiast wczesnego zaniku pola, twierdzą, że kraterom mogły towarzyszyć tzw. zmiany polarności - zamiana miejsc biegunów północnego i południowego, co powodowało słabsze sygnały magnetyczne.