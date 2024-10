Pomysł sięga 2023 r., kiedy sonda kosmiczna należąca do Europejskiej Agencji Kosmicznej wysłała "obcy sygnał" z Marsa. Został on zakodowany i zadaniem dla cywilów było odszyfrowanie wiadomości. Udało się tego dokonać ojcu z córką.

"Obcy sygnał" z Marsa w ramach projektu A Sign in Space

Projekt jest pomysłem Danieli de Paulis, artystki i licencjonowanej operatorki radiowej, która pracuje w Instytucie SETI oraz Obserwatorium Green Bank. Dzięki współpracy nawiązanej z ESA udało się jej stworzyć zaszyfrowaną wiadomość, która to następnie została nadana z Marsa. "Obcy sygnał" pochodził z sondy Exomars Trace Gas Orbiter należącej do Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Celem projektu "A Sign in Space" było zaangażowanie cywilów i fanów kosmosu w odszyfrowanie tajemniczego sygnału nadanego z pokładu Exomars Trace Gas Orbiter. Wiadomość została nadana w kierunku Ziemi w maju 2023 r. i miała być próbą transmisji pozaziemskiej. W projekt zaangażowały się Instytut SETI, Obserwatorium Green Bank, Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) i Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF).

Wiadomość z Marsa została przechwycona na Ziemi przez trzy obserwatoria radioastronomiczne. Sam sygnał był jednak zaszyfrowany, a najpierw trzeba go było jeszcze wydobyć z surowych danych. W tym celu udział w akcji wzięło ponad 5 tys. naukowców-obywateli.

Sygnał z Marsa odszyfrowany przez ojca i córkę

Zadaniu podołało dwóch Amerykanów. To ojciec Ken Chaffin i jego córka Keli Chaffin, którzy odszyfrowali "obcy sygnał" z Marsa. Odkryli, że wiadomość składała się z pięciu skupisk białych kropek i kratek umieszczonych na czarnym tle. Dlaczego ukryty przekaz miał taką formę? Miało to odzwierciedlać formowanie się komórek i życie.

Zdjęcie "Obcy sygnał" z Marsa odkodowany przez Kena i Keli Chaffin. / A Sign in Space / materiał zewnętrzny

Moja odkodowana wiadomość to prosty obraz z pięcioma aminokwasami przedstawionymi w uniwersalnej (mam nadzieję) notacji organicznego diagramu molekularnego i kilkoma pojedynczymi punktami pikselowymi, które pojawiają się między klastrami oraz diagramami molekularnym. wyjaśnił w odpowiedzi do zadania Ken Chaffin

To jednak nie koniec zadania dotyczącego "obcego sygnału" z Marsa. Daniela de Paulis chce jeszcze uzyskać od członków zmagań odpowiedzi na kolejne pytania. Mowa o interpretacji wiadomości i ustaleniu, co miała ona przekazać. I to zadanie w ramach projektu "A Sign in Space" pozostaje otwarte.

Exomars Trace Gas Orbiter bada Marsa od lat

Exomars Trace Gas Orbiter to projekt, który ESA zrealizowała z Roskosmosem. To część większej misji związanej z Czerwoną Planetą, ale nie wszystkie jej elementy zostały zrealizowane z sukcesem. Lądownik Schiaparelli rozbił się o powierzchnię Marsa w 2016 r. z prędkością 540 km/h.

Misja statku została przewidziana na siedem lat, ale znajduje się on na orbicie Marsa już ponad osiem lat i nadal zbiera cenne informacje.

***

