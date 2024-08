Masz w kuchni mikrofalówkę? Lepiej natychmiast ją wyrzuć...

Większość z 14 opisanych gatunków Aeromonas została powiązana z chorobami człowieka, a wywołują głównie zapalenie żołądka i jelit oraz zakażenia ran, z bakteriemią lub bez. W najcięższej postaci mogą powodować martwicze zapalenie powięzi, które zagraża życiu i czasem wymaga nawet amputacji.

Mikrofale nie zabijają bakterii

I chociaż wydaje się to sprzeczne z logiką, że jakiekolwiek bakterie są w stanie przetrwać promieniowanie w kuchence mikrofalowej, to należy pamiętać, że mikrofale są formą promieniowania niejonizującego, co oznacza, że brakuje im energii do zmiany komórek i atomów, a poziomy promieniowania występujące w kuchence mikrofalowej na dodatek nie mogą być niebezpieczne dla ludzi.

Zdaniem amerykańskiej Agencji Żywności i Leków umieszczanie żywności w kuchence mikrofalowej na odpowiednio długi czas zabija drobnoustroje, ale jest to spowodowane wytwarzanym ciepłem, a nie samym promieniowaniem. Naukowcy przestrzegają też przed paniką, podkreślając, że populacja drobnoustrojów występująca w kuchenkach mikrofalowych nie stwarza większego ryzyka niż pozostałe powierzchnie kuchenne i raczej należy po prostu pamiętać, by regularnie je dezynfekować.

***

Co myślisz o pracy redakcji Geekweeka? Oceń nas! Twoje zdanie ma dla nas znaczenie.

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 90 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Geekweek na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!