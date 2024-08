Tak, chodzi o wspomnianą już cytrynę, co zmusiło zespół medyczny do przeprowadzenia zdecydowanie bardziej inwazyjnej operacji jamy brzusznej w celu odzyskania węgorza z innej strony końca. Po otwarciu mężczyzny lekarze odkryli, że ten naprawdę duży węgorz dotarł do jamy brzusznej - na szczęście udało się go wyjąć, choć nie obyło się bez usunięcia fragmentu górnej części okrężnicy, która została przez rybę przegryziona.

Mężczyźni często tak eksperymentują

Szpital nie wyjaśnia, dlaczego mężczyzna zdecydował się na taki krok, ale jak zauważają jego lekarze, ludzie - zwłaszcza młodzi mężczyźni - często szukają doznań seksualnych w nietypowych przedmiotach wkładanych do odbytu. I choć może to być pierwszy przypadek umieszczenia tam węgorza, jaki widzieli, nie jest to nawet pierwszy taki przypadek odnotowany w tym roku w kraju! Na początku marca lekarze z innego szpitala w Wietnamie zgłosili identyczny, ale z 30 cm węgorzem, a lekarze z Hongkongu mierzyli się z jednym już 20 lat temu.

Le Nhat Huy, zastępca dyrektora Centrum Chirurgii Okrężnicy i Odbytnicy w Szpitalu Uniwersyteckim Viet Duc, twierdzi, że węgorze mogą żyć w warunkach beztlenowych przez dłuższy czas, ale szukając ucieczki będą gryźć i przebijać przewód pokarmowy. Poprosił więc, by uczyć się na przykładzie operowanego pacjenta i pod żadnym pozorem nie wkładać węgorzy czy innych zwierząt w odbyt, ze względu na nieprzewidywalne konsekwencje.