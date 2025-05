Mężczyźni i kobiety. Kto zakochuje się szybciej? Wykazały to badania

Kto zakochuje się szybciej? Mężczyźni czy kobiety? Odpowiedzi na te pytania przyniosły badania, które przeprowadzono na podstawie danych zebranych w ponad 30 krajach z kilku kontynentów świata. Uczestnicy mieli od 18 do 25 lat i były to osoby zakochane. Jest to pierwsze badanie, w którym zbadano kobiety i mężczyzn na dużej próbie międzykulturowej.