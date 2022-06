Analizy obejmowały 99 miast położonych na sześciu kontynentach. Nie jest to pierwsze badanie dotyczące osiadania, ale pierwsze o zasięgu globalnym. Wcześniejsze koncentrowały się wyłącznie na wybranym mieście, maksymalnie regionie.

Taki zakres badań był możliwy dzięki wykorzystaniu pomiarów satelitarnych z lat 2015-2020. Szczegółowe analizy wykazały, że najszybciej osiadają miasta azjatyckie, zwłaszcza Azji Wschodniej, Południowej i Południowo-Wschodniej. Problem widoczny jest m.in. w Chittagong w Bangladeszu, Tianjin w Chinach, Manili na Filipinach, czy Karaczi w Pakistanie.

Większość miast osiada minimum 2 mm/rok, a 33 miasta osiadały minimum 10 mm/rok. Rekordzistą okazały się Tianjin, Semarang i Dżakarta z tempem ponad 30 mm/rok. To prawie 20-krotność tempa podnoszenia się poziomu morza. Z wymienionych miast najwolniej osiada Karaczi - 10 mm/rok.

Zdjęcie W Dżakarcie udało się zmniejszyć tempo osiadania / Pixabay.com

W jaki sposób satelity mierzą osiadanie gruntu?

Pomiary, nawet z takiej wysokości, mogą być wykonywane z milimetrową dokładnością dzięki urządzeniom zamieszczonym na satelitach. Wysyłają one w kierunku Ziemi promieniowanie mikrofalowe, a następnie rejestrują promieniowanie odbite od powierzchni Ziemi. To pozwala zobaczyć, które miejsca oddalają się od satelity, a więc ich wysokość nad poziomem morza się obniża.

Każdy satelita okrąża planetę po tej samej orbicie, w związku z czym pojawia się nad konkretnym miejscem cyklicznie. Te wykorzystane w badaniach przelatywały nad wybranymi lokalizacjami co 12 dni. Naukowcy mogli więc analizować, w jakim tempie grunt odkształca się w ciągu niespełna dwóch tygodni.

Dlaczego miasta osiadają?

Po uzyskaniu wyników badacze zaczęli zastanawiać się nad przyczyną osiadania. Przyjrzeli się więc bliżej miastom, a dokładniej zagospodarowaniu przestrzennemu. Wszystkie najszybciej osiadające obszary łączy zabudowa mieszkalna lub przemysłowa co pozwala sądzić, że winowajcą jest nadmierny pobór wód gruntowych. Gdy woda jest wypompowywana z warstwy wodonośnej, poziom terenu może ulec obniżeniu.

Czy proces da się zatrzymać?

Dżakarta w latach 1982-2010 osiadała w tempie przekraczającym 280 mm/rok. Po wprowadzeniu odpowiednich przepisów regulujących wydobycie wód gruntowych tempo osiadania spadło do wspomnianych wcześniej 30 mm/rok. Podobne rezultaty uzyskano również w Houston w latach 70. i Dolinie Krzemowej w latach 60. Pokazuje to, że proces można zatrzymać albo przynajmniej znacznie spowolnić.

Źródło: P.-C. Wu, M. Wei and S. D’Hondt. Subsidence in coastal cities throughout the world observed by InSAR. Geophysical Research Letters. Vol. 49, April 16, 2022, p. e2022GL098477. doi: 10.1029/2022GL098477.