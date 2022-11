Miewasz migreny? Już wkrótce naukowcy mogą mieć dla ciebie dobrą wiadomość

Ilona Dobijańska Nauka

Migreny to rodzaj nawracającego bólu głowy, występujący zazwyczaj w stopniu umiarkowanym do bardzo silnego. Zdarza się, że poprzedzają go inne objawy, które mogą też mu towarzyszyć. Są to nudności, zmęczenie i zaburzenia sensoryczne (znane jako aura). Migreny trwają przeważnie kilka godzin, są jednak pacjenci, którzy odczuwają je znacznie dłużej, nawet przez parę dni, do tygodnia.

