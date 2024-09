Starsza kobieta mieszkająca w Rumunii przez co najmniej kilka dekad wykorzystywała 3,5-kilogramowy "kamień" do podpierania drzwi. Jak się okazało, był to jeden z największych znanych kawałków bursztynu na świecie i największy okaz tej konkretnej odmiany.

Kobieta natrafiła na bursztyn całkowicie przypadkowo, znalazła go w strumieniu nieopodal swojej wioski Colti w południowo-wschodniej Rumunii. Przez dziesięciolecia znalezisko służyło jako stoper do drzwi, a jego prawdziwa natura i wartość pozostawały nieodkryte.

Reklama

Drogocenny stoper do drzwi został przeoczony nawet przez złodziei biżuterii

Kiedyś do domu kobiety włamali się nawet złodzieje, którzy ukradli jej sporo wartościowej biżuterii, a drogocenny kamień wart wielokrotnie więcej niż cały ich ówczesny łup pozostawili na swoim miejscu. Jak mówią członkowie rodziny kobiety – "w gorączce poszukiwań odpowiedniego łupu przeoczyli prawdziwy skarb, który mieli tuż przed swoimi oczami".

Pierwotna właścicielka bursztynu zmarła w 1991 roku. Nietypowy kamień przykuł dopiero uwagę jej potomka, który stał się nieświadomie dziedzicem fortuny. Mężczyzna postanowił przyjrzeć się skale bliżej i zorientował się, że przypomina kamień półszlachetny i może jednak być coś warta. Sprzedał go państwu rumuńskiemu, które szybko zidentyfikowało zakup jako ogromny bursztyn i ogłosiło znalezisko skarbem narodowym.

Polacy pomogli w identyfikacji znaleziska

W sprawie jest też polski wątek, gdyż rumuńskie władze przekazały swój najnowszy zakup do przebadania polskim naukowcom z jednego z krakowskich muzeów, które posiadało w tamtym czasie sekcję przeznaczoną badaniom minerałów.

Polscy badacze potwierdzili autentyczność bursztynu i ocenili nawet jego wiek, który ma wynosić od 38,5 do 70 milionów lat, okaz wart jest 1,1 miliona dolarów. Jest to jeden z największych kawałków bursztynu, jaki odnaleziono w całej naszej historii i aktualny posiadacz rekordu świata w kategorii "największy znaleziony rumenit".

Rumunia posiada spore złoża bursztynu

Rumenit to rumuńska odmiana bursztynu. Charakteryzuje się ona brunatno-czerwoną barwą, drobnymi pęknięciami i jedwabistym połyskiem. Rumenit należy do najcenniejszych odmian utwardzonej żywicy na świecie.

Rumunia należy natomiast do państw, w których znajdują się największe złoża bursztynu na świecie, a sam region, gdzie leży wieś Colti, czyli Buzau to obszar rezerwatu, gdzie tego kamienia znajduje się najwięcej. Już od lat 20. XX wieku popularne jest tam wydobycie bursztynu.

W regionie Buzae znaleziono liczne okazy z bardzo ciekawymi inkluzjami, między innymi zamkniętym w bursztynie piórem ptaka, pajęczakiem czy nawet małym gadem. W XX wieku działała tam nawet kopalnia bursztynu, jednak z uwagi na nierentowność została zamknięta przez komunistyczne władze.