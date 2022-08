Misja Artemis. Powrót człowieka na Księżyc [WIDEO, RELACJA NA ŻYWO]

Trwa przerwa w odliczaniu do startu rakiety Artemis I. Powodem są nieoczekiwane kłopoty techniczne. W NASA na naradę zebrał się specjalny zespół. Wcześniej pisaliśmy: Człowiek wraca na Księżyc. Zapraszamy do relacji na żywo ze startu rakiety Artemis I. Odświeżajcie stronę, by uzyskać najnowsze informacje z przebiegu tej ważnej dla całej ludzkości misji. Misja Artemis 1 - rakieta SLS i kapsuła Orion wyruszą w podróż na Księżyc.

Zdjęcie Start misji NASA na Księżyc / materiały prasowe