Apophis to ogromna asteroida, która w 2029 r. minie Ziemię w odległości zaledwie 31 860 km. To ponad 10 razy bliżej niż orbitujący Księżyc. Obiekt jest wielki i gdyby uderzył w naszą planetę, to mógłby doprowadzić do katastrofy o wielkich rozmiarach. Szanse na to są jednak bliskie 0, ale planetoida i tak budzi zaciekawienie. Chce jej dokładniej przyjrzeć się ESA.

ESA przyspiesza prace nad misją Ramses

Europejska Agencja Kosmiczna nie ma jeszcze zabezpieczonych środków na realizację misji Ramses, o której myśli od jakiegoś czasu. Mimo to ESA zdecydowała się na przyspieszenie prac nad tym przedsięwzięciem. Wynika to z faktu, że do planowanego startu pozostało już tylko kilka lat.

Zdjęcie Wizja artystyczna misji ESA Ramses. / ESA/Science Office / materiały prasowe

W ramach misji Ramses Europejska Agencja Kosmiczna chce zbudować statek, który zbada Apophis w trakcie przelotu w pobliżu Ziemi. Zadanie jest trudne i wiemy, że do zdarzenia dojdzie w lutym 2029 r. Jeśli sonda ma być gotowa do wypełnienia misji, to musi zostać wystrzelona najpóźniej w kwietniu 2028 r. Stąd też decyzja o przyspieszeniu prac.

Misja Ramses ma pozwolić na zbadanie Apophis jeszcze przed osiągnięciem najbliższej odległości z Ziemią, jak i już po tym fakcie. Badania mają umożliwić m.in. ocenę wpływu grawitacji naszej planety na przelatującą asteroidę oraz jej powierzchnię.