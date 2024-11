Myśliwy, a może plotkarz? Co mówi o tobie twoje przeglądanie Wikipedii

Badanie z 2020 roku z udziałem 149 uczestników wykazało, że można wyróżnić dwa główne typy poszukiwaczy informacji: plotkarza i łowcę. Nowe badanie potwierdza te dwie kategorie oraz wprowadza nową - tancerza, wyjaśniając przy okazji, jak czynniki typu nastrój, poziom wykształcenia, płeć, tło kulturowe i społeczno-ekonomiczne, wpływają na nasze poszukiwanie informacji online.

Dani Bassett z Uniwersytetu Pensylwanii wyjaśnia, że plotkarz to "osoba, która uwielbia nowości i chętnie skacze z tematu na temat", podczas gdy łowca to "bardziej zorientowany na cel badacz, który stara się rozwiązać problem lub wypełnić lukę w wiedzy", tancerz natomiast "przemieszcza się po ścieżkach informacji, łącząc różne dziedziny wiedzy w kreatywny sposób".

Styl przeszukiwania a podejście do nauki

Badanie ujawnia też, że wzorce przeszukiwania w krajach o wyższej edukacji i równości płci mocno różnią się od tych z miejsc, gdzie występują większe nierówności społeczne. W krajach z większą nierównością, zwłaszcza w obszarze dostępu do edukacji, użytkownicy przeszukiwali Internet z bardziej skoncentrowanym celem, podczas gdy w krajach o większej równości ich przeszukiwania były bardziej rozległe i różnorodne. To odkrycie może mieć istotne znaczenie przy projektowaniu narzędzi edukacyjnych dostosowanych do specyfiki różnych kultur.