Komety to obiekty kosmiczne, które kojarzymy z charakterystycznym warkoczem. Aktywność narasta wraz ze zbliżaniem się do Słońca, co powoduje sublimację lodu wodnego. Tymczasem odkryto twór, który wykazuje podobną aktywność znajdując się znacznie dalej od gwiazdy Układu Słonecznego.

Kometa C/2025 D1 (Gröller) najodleglejszą od Słońca wśród odkrytych

Obiekt został odkryty niedawno przez Hannesa Gröllera z Uniwersytetu Arizony, obserwatora z Catalina Sky Survey. Kometa C/2025 D1 (Gröller), bo tak ją nazwano, już bije pewne rekordy.

Kometa C/2025 D1 (Gröller) znajduje się daleko od Słońca. Obecnie jest to gdzieś pomiędzy orbitami Saturna i Urana. Pomimo tak dużej odległości od gwiazdy, obiekt wykazuje typową dla komet aktywność. Jak to możliwe?

Większość komet jest aktywna w odległości od 3 do 5 AU. Ponieważ ta wykazuje aktywność, gdy jest o wiele dalej, to musi za to odpowiadać inny mechanizm wyjaśnia autor odkrycia, Hannes Gröller.

AU to jedna jednostka astronomiczna, która określa średnią odległość Ziemi od Słońca. Kometa C/2025 D1 (Gröller) nigdy nie zbliży się do gwiazdy Układu Słonecznego na mniej niż 14,1 AU. To nowy rekord, który dotychczas należał do obiektu z wynikiem na poziomie 11,4 AU.

Warto dodać, że dotychczas odkryto tylko cztery komety, które wykazywały tego typu aktywność znajdując się około 20 jednostek astronomicznych od Słońca. C/2025 D1 ustanawia nowy rekord pod względem peryhelium.

Naukowcy szukają przyczyn aktywności takich komet

Uczeni są w kropce i zastanawiają się, co może powodować aktywność typową dla komet w przypadku tak odległych obiektów od Słońca. Uważa się, że mogą one być pozostałością po bardzo wczesnych blokach budulcowych w Układzie Słonecznym. Ich dokładny skład może nieco się różnic względem pozostałych komet.

Warto dodać, że kometa C/2025 D1 (Gröller) osiągnie peryhelium (najbliższe podejście do Słońca) za kilka lat. Nastąpi to 19 maja 2028 r. Jednak nawet wtedy będzie bardzo daleko i uzyska magnitudo na poziomie około 18.5. Będzie więc trudno ją dostrzec, ale nie ma to być zupełnie niemożliwe. W tym celu trzeba będzie jednak sięgnąć po bardziej zaawansowany teleskop.

Jak ugotować idealne jajko? Naukowcy opracowali przepis © 2025 Associated Press