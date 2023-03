NASA odkryła nową asteroidę. W Walentynki 2046 roku może zderzyć się z Ziemią

NASA Planetary Defense Coordination Office poinformowało o odkryciu nowej asteroidy na kursie kolizyjnym z Ziemią, która ma wyższy niż przeciętny poziom prawdopodobieństwa uderzenia w naszą planetę. Prognozy Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) sugerują, że 2023 DW, bo tak została nazwana, ma szansę na bezpośrednie zderzenie jak 1 do 625, a system NASA Jet Propulsion Laboratory - śledzący potencjalne kolizje z obiektami niebieskimi - obliczył prawdopodobieństwo na 1 do 560.

Ma średnicę basenu pływackiego, może uderzyć w Ziemię!

Co więcej, to jedyna skała kosmiczna, której ryzyko uderzenia w Ziemię zostało ocenione na 1 w skali Torino, wszystkie inne zostały przez NASA oznaczone jako 0. Mowa tu o 11-stopniowej skali do oceny potencjalnego zagrożenia katastrofą kosmiczną, gdzie 0 oznacza "prawdopodobieństwo kolizji wynoszące zero lub bliskie zeru", a 1 to "obiekt odkryty, który nie stanowi większego zagrożenia, bo posiadane dane wskazują na to, że prawdopodobieństwo zderzenia, jakkolwiek niezerowe, jest znikome i nie wymaga powiadamiania opinii publicznej".