Amerykańska agencja kosmiczna ogłosiła właśnie, który program komercyjnej stacji kosmicznej pomoże ufundować w ramach porozumienia Space Act Agreement, a konkretniej Commercial LEO Development, którego celem jest stworzenie komercyjnej kosmicznej ekonomii niskiej orbity okołoziemskiej, m.in. poprzez wspieranie zarządzanych i pozostających w rękach prywatnych obiektów.



Będzie to Orbital Reef od Blue Origin, więc jesteśmy o krok bliżej przyszłości, w której asystent głosowy Alexa będzie mógł zarezerwować nam bilet na najbliższy lot w kosmos. Swojego zadowolenia z takiego rozwoju wypadków nie ukrywa wiceszef Advanced Development Programs w Blue Origin, Brent Sherwood, podkreślając przy tym, że stacja realizować ma nie tylko potrzeby Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, ale będzie też swoistym orbitalnym parkiem biznesowym różnorakiego wykorzystania.



- Jesteśmy bardzo zadowoleni, że NASA wspiera rozwój Orbital Reef, rewolucyjnego podejścia do ziemskiej orbity, bardziej otwartej dla różnych klientów i branż komentuje Brent Sherwood.

Zdjęcie Orbital Reef od Blue Origin, czyli komercyjna stacja kosmiczna dostępna dla wszystkich / materiały prasowe

Co warto podkreślić, Orbital Reef to w gruncie rzeczy połączony wysiłek co najmniej 4 podmiotów, bo choć za architekturę, infrastrukturę i wysyłkę wszystkiego w kosmos za pomocą ciężkiego pojazdu nośnego New Glenn, czyli największą część projektu, odpowiada Blue Origin, to pomagają również Sierra Space, Boeing oraz Genesis Engineering Solutions.



Pierwsza z firm zajmie się środowiskiem stacji o nazwie LIFE (Large Integrated Flexible Environment), Boeing dołoży m.in. swoją kapsułę załogową Starliner, a Genesis Engineering Solutions pracuje nad jednoosobowym statkiem kosmicznym do wykorzystania przez turystów i pracowników. Blue Origin ma nadzieję, że pierwsze moduły stacji znajdą się na orbicie przed końcem dekady, a później stopniowo następować będzie dalsza rozbudowa projektu.