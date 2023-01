Naukowcy odkopali "brakujące ogniwo" ewolucji sprzed 220 milionów lat

Reklama

Skamieniałe szczątki Funcusvermis gilmorei znaleziono w warstwie formacji Chinle datowanej na około 220 milionów lat, kiedy Arizona znajdowała się w pobliżu równika w centralnej części superkontynentu Pangea.



Jak podkreślają naukowcy, których badanie zostało opublikowane na łamach magazynu Nature, wystarczył rzut na szczękę z charakterystycznym podwójnym rzędem zębów, żeby upewnić się, że mają do czynienia z płazem beznogim, a mówiąc precyzyjniej najstarszym znanym nam przedstawicielem tego rzędu.



I co najważniejsze, Funcusvermis gilmorei wykazuje wspólne ze skamielinami wczesnych żab i salamander cechy szkieletu, wzmacniając dowody na wspólne pochodzenie i bliski ewolucyjny związek między wszystkimi tymi grupami. Co ciekawe, ma również wspólne cechy z kopalną grupą płazów, znaną paleontologom jako temnospondyle dysorofoidalne, ale w odróżnieniu od obecnie żyjących płazów beznogich, nie wydaje się zbytnio przystosowany do życia pod ziemią (jego szkielet nie jest kompletny, więc nie znamy dokładnej wielkości, ale dolna szczęka o długości ok. 65 mm sugeruje bardzo małe zwierzę).

W przeciwieństwie do żyjących płazów beznogich, Funcusvermis gilmorei nie ma wielu adaptacji związanych z kopaniem pod ziemią, co wskazuje na wolniejsze nabywanie cech związanych z podziemnym stylem życia we wczesnych stadiach ewolucji komentuje Kligman.