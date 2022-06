Naukowcy zgłębiający molekularne szczegóły związku aktywności fizycznej i pozytywnych skutków zdrowotnych dokonali właśnie znaczącego odkrycia, identyfikując zmodyfikowany aminokwas uwalniany do krwi po intensywnym wysiłku. Ten wędruje do mózgu, powstrzymując głód i napędzając utratę wagi, w związku z czym został nazwany “antygłodem".



Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że ćwiczenia fizyczne są dobre dla zdrowia. Są dobre dla masy ciała i kontroli poziomu cukru. Chcieliśmy jednak przyjrzeć się tej koncepcji bardziej szczegółowo - chcieliśmy sprawdzić, czy możemy przeanalizować ćwiczenia pod kątem cząsteczek i ścieżek, jakie pokonują tłumaczy Jonathan Long z Uniwersytetu Stanforda.

Jak antygłód pomaga nam w odchudzaniu

W tym celu autor badań i jego zespół z Uniwersytetu Kalifornijskiego sięgnęli po metabolomikę, czyli dziedzinę zajmującą się analizą jakościową i ilościową wszystkich metabolitów, czyli produktów przemian chemicznych zachodzących w organizmach. Wykorzystuje ona różne techniki analityczne, w tym spektrometrię mas, po którą sięgnęli badacze w tym przypadku - za jej pomocą prześledzili stężenie różnych cząsteczek w tkankach i próbkach krwi, sprawdzając co konkretnie powoduje wzrost i spadek ich poziomów w czasie treningu.

Zaczęli od testów na myszach, które odbywały krótkie sesje treningowe na bieżni - okazało się, że po aktywności fizycznej byli w stanie wskazać duży kolec w pewnej cząsteczce. Podobne zjawisko zaobserwowali po analizie próbek krwi koni wyścigowych, co upewniło ich w przekonaniu, że są na dobrej drodze. A co z ludźmi?



Dokładanie tak samo, co pokazały inne badania prowadzone na Uniwersytecie Stanforda, w których naukowcy mierzyli wzrost różnych metabolitów w czasie i po treningu - oni również odnotowali kolce tej samej cząsteczki, a co więcej rozłożyli ją na czynniki pierwsze, wskazując, że jest hybrydą dwóch składników chemicznych, tj. mleczanu i fenyloalaniny.

Wspólnie tworzą cząsteczkę lac-phe, która zdaje się działać jak “antygłód", tj. znacznie zmniejszając nasz apetyt po treningu. W grupie otyłych myszy po podaniu tej cząsteczki zaobserwowano o 30% zmniejszone spożycie pokarmów, co przyczyniło się do redukcji masy ciała, zawartości tkanki tłuszczowej, a także poprawy tolerancji glukozy. I chociaż to wciąż bardzo wczesny etap badań, naukowcy nie ukrywają, że w przyszłości chcieliby zmienić swoje odkrycie w "magiczną pigułkę na odchudzanie" - taką, która naprawdę działa.



Pomyśleliśmy: WOW, wszystkie te dowody naprawdę sugerują, że lac-phe udaje się do mózgu, by powstrzymać apetyt (...) Jeśli naprawdę zrozumiemy ten mechanizm, który odpowiada za włączenie tych zalet treningowych, będziemy o krok bliżej, by pomóc wielu ludziom w poprawie ich zdrowia podsumowują badacze.