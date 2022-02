Naukowcy z Northwestern Medicine i Wayne State University odkryli, że w miarę dojrzewania mózgu, komunikowanie się dwóch kluczowych regionów mózgu sprawia, że jesteśmy w stanie tworzyć trwałe wspomnienia. Odkrycie to może stanowić wskaźnik do walki z demencją i innymi chorobami mózgu związanymi z wiekiem.

W badaniu zastosowano nowatorskie rozwiązanie, jakim jest wewnątrzczaszkowa elektroencefalografia (iEEG) u pacjentów pediatrycznych. Zbadano, w jaki sposób rozwój mózgu wspomaga rozwój pamięci.



Znaleziono związek między rozwojem mózgu osób w wieku od 5 do 21 lat a tym, jak dobrze były one w stanie tworzyć wspomnienia przez cały 16-letni okres. Młodsze dzieci, których mózgi nie były tak rozwinięte jak mózgi starszych uczestników, nie były w stanie tworzyć tak wielu wspomnień.



- Nasze badanie pomaga nam wyjaśnić, jak rozwija się pamięć, a nie tylko, że się rozwija. Zrozumienie, jak coś powstaje - w tym przypadku pamięć - daje nam wgląd w to, dlaczego w końcu się rozpada. Ludzka pamięć rozwija się w dzieciństwie, osiąga szczyt w wieku 20 lat, a u większości ludzi słabnie z wiekiem, nawet u tych, u których nie rozwija się demencja - powiedziała Lisa Johnson, asystentka profesora pediatrii na Northwestern University Feinberg School of Medicine.



W badaniu skupiono się na komunikacji między dwoma regionami mózgu, które odgrywają kluczową rolę w tworzeniu pamięci: przyśrodkowym płatem skroniowym (MTL) i korą przedczołową (PFC). Aby dowiedzieć się, jak te regiony komunikują się ze sobą, naukowcy przeanalizowali dwa rodzaje sygnałów o różnej częstotliwości (wolne i szybkie). Rytmy te decydowały o tym, czy pamięć została pomyślnie utworzona i odróżniały nastolatków osiągających najlepsze wyniki od nastolatków i dzieci osiągających gorsze wyniki.



Naukowcy odkryli, że wydają się istnieć różnice wiekowe w szybkich i wolnych falach theta - rytmach w mózgu, które pomagają w poznaniu, zachowaniu, uczeniu się i pamięci. Powolne fale theta zwalniają z wiekiem, a szybkie stają się coraz szybsze.



- Rytmy te wydawały się rozbieżne z wiekiem, tak że były podobne u 5-latków i różne u 20-latków. Fakt, że kluczowe regiony pamięci oddziałują ze sobą na obu częstotliwościach, sugeruje, jak twój mózg uczy się wielozadaniowości wraz z wiekiem - dodała Lisa Johnson.