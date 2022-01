Grupa naukowców IBS Center for Cognition and Sociality opracowała właśnie nowe narzędzie o nazwie Opto-vTrap, które pozwala na kontrolowanie mózgu za pomocą niebieskiego światła.



To kolejny przykład działania optogenetyki, czyli neurobiologicznej techniki polegającej na kontroli aktywności określonej grupy neuronów za pomocą światła. Wrażliwość neuronów na światło osiąga się przez wbudowanie w błonę komórkową komórki nerwowej światłoczułego białka z rodziny opsyn, co umożliwia pobudzenie lub zahamowanie jej aktywności.

Do kontroli mózgu wystarczy światło?

Naukowcy aktualnie testują możliwość kontrolowania mózgu - a konkretniej emocji i zachowań - za pomocą światła na myszach i jak zapewniają wyniki są bardzo obiecujące, a co najważniejsze tymczasowe i w pełni odwracalne. Na razie badacze nie wspominają o potencjalnych testach na ludziach, które mogłyby przynieść odpowiedź na pytanie, czy w naszym przypadku taka kontrola również jest możliwa, bo Opto-vTrap zostało stworzone w innym celu.



Zdjęcie Schemat wyjaśniający działanie Opto-vTrap, czyli kontroli mózgu światłem / Institute for Basic Science / materiały prasowe

Jak zapewniają jego autorzy, czyli Justin Lee z Center for Cognition and Sociality i Heo Won Do z Korea Advanced Institute of Science and Technology, chodziło im o narzędzie umożliwiające lepsze poznanie mechanizmów działania mózgu, ale w przyszłości widzą swoją metodę jako część terapii epilepsji, skurczy mięśniowych i ekspansji tkanek skóry.



Jak to konkretnie działa? Naukowcy wykorzystują specjalne niebieskie światło do kontroli komunikacji między neuronami w mózgu, dzięki czemu są w stanie czasowo wyłączyć niektóre komórki. W zależności od obszaru mózgu, można w ten sposób kontrolować zachowanie czy emocje - w czasie testów udało się usunąć np. lęk u myszy.



I choć obecnie znamy już wiele technik kontrolowania aktywności mózgu, to nie działają one na wszystkie typy komórek i nie mogą być celowane w konkretne typy komórek. Nowa metoda daje też gwarancję zachowania idealnej kondycji neuronów po zakończonej terapii, w odróżnieniu od innych, które mogą powodować nieodwracalne uszkodzenia - w przypadku Opto-vTrap efekt trwa ok. 15 min, a później mózg wraca do normalnej aktywności.