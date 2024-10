Naukowcy ożywili mózg świni. Godzinę po jej śmierci!

Nagłe zatrzymanie krążenia to stan chorobowy, w którym dochodzi do zatrzymania czynności mechanicznej serca, co powoduje ustanie krążenia krwi, a w konsekwencji niedokrwienie narządów. Rozpoznaje się je po wystąpieniu trzech objawów, tj. utracie świadomości, braku oddechu (lub nieprawidłowym oddechu, czyli mniej niż 2 oddechy w 10 sekund) oraz braku tętna na dużych tętnicach, które są wskazaniem do natychmiastowej resuscytacji, aby uniknąć nieodwracalnego uszkodzenia narządów, szczególnie mózgu.

Chińscy naukowcy są jednak na dobrej drodze, by znacznie wydłużyć to okno czasowe, bo jak informują w nowym badaniu opublikowanym na łamach EMBO Molecular Medicine, przywrócili aktywność w mózgach świń niemal godzinę po ustaniu krążenia, a w niektórych przypadkach funkcjonalność utrzymywała się przez godziny. Jak tego dokonali? Włączając do systemu podtrzymywania życia zdrową wątrobę pacjenta - organ, który organizm wykorzystuje do oczyszczania krwi.

Reklama

Naukowcy "ożywili" mózg świni

Wiadomo, że wielonarządowe niedokrwienie ma znaczenie dla zdolności mózgu do regeneracji po zatrzymaniu krążenia, ale poszczególne organy nie były dokładnie badane. Badacze z Uniwersytetu Sun Yat-sena skupili się na roli wątroby w regeneracji mózgu po niedokrwieniu spowodowanym zatrzymaniem krążenia, wykorzystując w eksperymentach 17 hodowlanych świń tybetańskich.

W jednym z eksperymentów dwie grupy świń poddano niedokrwieniu mózgu przez 30 minut - jedna z grup była także poddana niedokrwieniu wątroby, a druga nie (była też grupa kontrolna, której nie poddano żadnemu niedokrwieniu). Po uśmierceniu świń i zbadaniu ich mózgów okazało się, że grupa kontrolna miała oczywiście najmniejsze uszkodzenia mózgu, natomiast grupa, która nie była poddana niedokrwieniu wątroby, wykazała znacząco mniejsze uszkodzenia mózgu niż grupa, która miała takie niedokrwienie.