Naukowcy potwierdzili – na Marsie było wielkie niespotykane do tej pory trzęsienie ziemi

Zarejestrowane trzęsienie ziemi na Marsie było do tej pory najsilniejszym i najdłużej trwającym zdarzeniem tego typu na planecie. Jak mówi sejsmolog John Clinton ze Szwajcarskiego Federalnego Instytutu Technologii w Szwajcarii: - Energia uwolniona przez to pojedyncze trzęsienie Marsa jest równoważna skumulowanej energii ze wszystkich innych trzęsień Marsa, które widzieliśmy do tej pory [...] i chociaż wydarzenie było odległe o ponad 2000 km, fale zarejestrowane przez InSight były tak duże, że prawie nasyciły nasz sejsmometr.

Dokonane analizy pozwoliły na ustalenie siły tego trzęsienia, które wynosi 4,7 w skali Richtera. Wyniki badań zostały opublikowane w Geophysical Research Letters . Jak na planetę, którą uważano do tej pory za nieaktywną sejsmicznie, jest to naprawdę duże trzęsienie.

Mars nie posiada płyt tektonicznych, ani też spójnego globalnego pola magnetycznego, dlatego też pojawienie się zjawisk sejsmicznych jest dość niezwykłe. Jednakże dzięki InSight mogliśmy "zagłębić się" we wnętrzu Czerwonej Planety, przez co okazało się, że planeta ta nie jest tak spokojna, jak do tej pory sądziliśmy.

Trzeba też podkreślić, że zarejestrowane rekordowe trzęsienie ziemi znajduje się stosunkowo blisko obszaru Cerberus Fossae, gdzie od niedawna przypuszcza się, że pod warstwą skał może znajdować się tzw. pióropusz konwekcyjny — jest on odpowiedzialny za aktywnością wulkaniczną na Marsie.

Ponadto jak mówi Clinton: - Po raz pierwszy byliśmy w stanie zidentyfikować fale powierzchniowe, poruszające się wzdłuż skorupy i górnego płaszcza, które wielokrotnie okrążyły planetę -. Dzięki zmianom w rozprzestrzenianiu się fal sejsmicznych we wnętrzu planety będzie można określić zmiany gęstości warstw w jej wnętrzu, przez co naukowcy będą mogli stworzyć model struktury całego Marsa.

W innych artykułach geolodzy przeanalizowali ową falę, dzięki czemu zidentyfikowali regiony zbudowane ze skał osadowych oraz możliwą aktywność wulkaniczną wewnątrz skorupy. Trzęsienia posiadają zazwyczaj niską lub wysoką częstotliwość. Niska odnosi się do dłuższych fal o większych amplitudach, które znajdują się głęboko pod powierzchnią, z kolei wysoka charakteryzuje się krótkimi i szybkimi wstrząsami. Co ciekawe, rekordowe trzęsienie połączyło dwa zakresy częstotliwości — naukowcy nie wiedzą do końca, dlaczego tak się stało.