Tymczasem od lat docierają do nas kolejne alarmujące informacje o skutkach zdrowotnych spożywania tej substancji. Eksperci zwracają uwagę, że TiO2 zawiera nanocząstki, które ze względu na swój niewielki rozmiar mogą przedostać się do wnętrza komórek i wyrządzić szkody narządom wewnętrznym. David Julian McClements i Hang Xiao z University of Massachusetts Amherst już w 2017 roku, a konkretniej artykule opublikowanym na łamach Nature/Science and Food, zwracają uwagę na badania przeprowadzone na zwierzętach, które wykazały, że spożycie nanocząsteczek dwutlenku tytanu prowadzi do uszkodzenia wątroby, układu odpornościowego i rozrodczego, a także DNA.

Szkodzi, ale wciąż jest dozwolony

Inne badania prowadzone przez duży zespół badawczy tego samego uniwersytetu, opublikowane w ubiegłym roku w czasopiśmie akademickim Environmental Research, wykazały, że oprócz takich uszkodzeń cząsteczki mogą hamować też rozprzestrzenianie się pożytecznych bakterii jelitowych.

Badanie z lutego tego roku przeprowadzone przez naukowców University of Massachusetts Lowell na 35 zdrowych osobach dorosłych, którego wyniki opisano na łamach NanoImpact, wykazało zaś, że osoby z wyższym poziomem TiO2 w kale miały również wyższy poziom niektórych stanów zapalnych jelit.



Jego autorzy wskazują także na oznaki zwiększonej przepuszczalności jelit, co może zwiększać ryzyko problemów zdrowotnych, w tym niedoborów składników odżywczych czy nawet raka okrężnicy. Lekarze wskazują też na szczególne zagrożenie u dzieci, które zazwyczaj jedzą więcej tak barwionej żywności, głównie słodyczy, więc bardzo łatwo mogą przekroczyć dopuszczalne "bezpieczne" normy.

Mimo to nie brakuje organizacji, które głośno sprzeciwiają się radykalnemu zakazowi stosowania TiO2 w żywności, a jednym z nich jest Consumer Healthcare Products Association (CHPA), przekonujące, że takie regulacje miałaby "daleko idące konsekwencje". I trudno się z tym nie zgodzić, tyle tylko, że organizacji nie chodzi najpewniej o te pozytywne dla konsumentów, tylko straty branży spożywczej.