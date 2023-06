Nadchodzi przyszłość bez raka?

Naukowcy amerykańskiego Baylor College of Medicine (BCM) już ok. 30 lat temu odkryli rodzinę genów zwanych koaktywatorami receptorów steroidowych (SRC), a teraz dowiadujemy się, że ich usunięcie z komórek odpornościowych zwierząt prowadzi do zaniku guzów i zapewnia długotrwałą ochronę przed nowotworami.

A mowa konkretnie o usunięciu genów SRC-3, czyli członków rodziny genów SRC, które według autorów badania biorą udział w promowaniu wzrostu guza we wszystkich typach nowotworów dotykających ludzi.

Geny SRC-3 ulegają ekspresji w Treg, czyli limfocytach T regulatorowych, które zapobiegają zaburzeniom autoimmunologicznym poprzez tłumienie odpowiedzi immunologicznej naszego organizmu i odgrywają znaczącą rolę w kształtowaniu odpowiedzi immunologicznej przeciwko rakowi.

Kiedy naukowcy wyeliminowali geny SRC-3 w Treg myszy chorujących na raka, zauważyli, że ten jeden krok doprowadził do zniknięcia wszystkich guzów i wywołał trwającą całe życie przeciwnowotworową odpowiedź immunologiczną.

Zdjęcie Nowy lek nie tylko likwiduje zmiany rakowe, ale i daje ochronę przeciwnowotworową / 123RF/PICSEL

Idealny lek na raka na wyciągnięcie ręki

Badacze wyjaśniają, że zmodyfikowane komórki T uwalniały substancje chemiczne, które spełniały dwie funkcje. Po pierwsze, umożliwiły komórkom NK (tzw. urodzeni zabójcy, ważny składnik przeciwzakaźnej i przeciwnowotworowej odporności nieswoistej) i limfocytom T bezpośrednie zaatakowanie guza.

Po drugie, uniemożliwiły innym komórkom odpornościowym wspieranie wzrostu raka i blokowanie aktywności przeciwnowotworowej podczas zabijania guzów, co zdaniem naukowców eliminuje istniejące komórki nowotworowe i nie pozostawia miejsca na ich nawrót w przyszłości.

Co więcej, podczas wszystkich wyżej wymienionych eksperymentów nie zaobserwowano żadnych niepożądanych skutków ubocznych, więc w niedalekiej przyszłości istnieje szansa na testy na ludziach, które mogą dać początek rewolucyjnej terapii przeciwnowotworowej.