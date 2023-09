Nie wierzymy, a i tak ślemy dalej na Facebooku. "Potrzeba chaosu"

Motywacja stojąca za rozpowszechnianiem dziwnych wiadomości

Wiadomości, które niewiele mają z rzeczywistością, coraz bardziej dominują internet. Ten temat wraca co jakiś czas jak bumerang do mediów społecznościowych. Badaczy zainteresowało bardziej to, dlaczego w ogóle ludzie dzielą się nieprawdziwymi informacjami, mimo że nauka im zaprzecza.

Badania obejmowały różne formy motywacji. Były to: podniesienie alarmu, który poruszyłby większą ilość osób do działania przeciwko zewnętrznej grupie politycznej, która uważa się za nietykalną; udostępnianie danych treści w celu wzmocnienia określonych przekonań jednostki bądź grupy oraz potrzeba chaosu, czyli sytuacja, w której pragniemy motywować innych przeciwko określonym systemom.

Reklama

Okazuje się, że niekoniecznie musimy wierzyć w jakąś teorię, aby dalej ją rozpowszechniać. Biorąc to pod uwagę, naukowców ciekawiło, co stanowi motywację, aby to robić, jeżeli nie jesteśmy prawdziwie „wierzącym” w to, co mówimy.

Uważamy, że podczas gdy motywowane dzielenie się jest bardziej skupione wewnętrznie i zależne od przekonań, wszczynanie alarmu jest bardziej skupione na zewnątrz, na pokonaniu grupy zewnętrznej i może działać niezależnie od przekonań. Piszą autorzy artykułu.

Co więcej, wydaje się, że motywacje chaotyczne są w stanie zastąpić motywacje oparte na stronniczości. Czyli niektórzy po prostu chcą widzieć, jak świat płonie, bez względu na to, kto jest u władzy oraz jakie wartości przedstawia. Badacze przeprowadzili ankietę, którą wypełniło 3336 respondentów.

Aby określić ich motywację dzielenia się, oceniono uczestników pod kątem ich wiary w określone teorie oraz ich chęci do przekazania ich dalej. Pytania w ankiecie były tendencyjne, sugerujące powiązanie władzy z wymyślonymi organizacjami chcącymi przejąć kontrolę nad światem.

„Chaos jest drabiną”

Wyniki przyniosły następujące odpowiedzi. Nikogo nie zdziwi fakt, że ludzie, którzy rzeczywiście wierzą w jakąś teorię, chętnie się nią dzielą z innymi. Jednak najbardziej zaskakujące było to, że tak zwana potrzeba chaosu bez wiary w daną kwestię bywa równie silnym motywatorem do dzielenia się tym w mediach społecznościowych.

Chaos stanowił najsilniejszy motywator bez porównania z chęcią wszczęcia alarmu czy chęci wzmocnienia określonych przekonań. Wyniki ankiety zostały opublikowane w „Research and Politics”.

Porównując te trzy motywy, ostatecznie odkrywamy, że chociaż potrzeba chaosu miała mniejszy wpływ na dzielenie się w porównaniu z wiarą, to jednak konsekwentnie miała większy wpływ na dzielenie się w porównaniu ze stronniczością i ideologią – co wskazuje, że motywacja do kwestionowania całego systemu politycznego, a nie ideologiczni rywale, jest silnym czynnikiem zachęcającym do dzielenia się teoriami w mediach społecznościowych.