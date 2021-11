Odkrycia dokonano na stanowisku archeologicznym Cajamarquilla położonym 25 kilometrów od centrum stolicy Peru - Limy. Wiek mumii szacuje się w granicach 800-1200 lat, co oznacza, że pochodzi ona najprawdopodobniej sprzed czasów Państwa Inków.

Szczątki zostały swego czasu związane linami i ustawione w pozycję embrionalną z dłońmi zasłaniającymi twarz. Jak twierdzą naukowcy, jest to charakterystyczny zwyczaj pogrzebowy dla południowej części kraju.

Szacuje się, że zmumifikowany mężczyzna miał w chwili śmierci od 25 do 30 lat, jednak aby to potwierdzić i dowiedzieć się więcej frapujących faktów o jego żywocie, potrzebne będę szczegółowe badania.

Reklama

Wideo youtube

Co niezwykle interesujące, szereg różnych pobliskich odkryć sugeruje, że była to osoba o bardzo wysokim statusie społecznym. Szczątki umieszczono w komorze grobowej, do której przez kolejne lata przynoszono różne ofiary.



Obok mumii znaleziono kilka pozostałości po morskich mięczakach, mimo że odległość do pobliskiego oceanu wynosi 25 kilometrów, oraz kości lam, których mięso ofiarowano ówcześnie zmarłym.