W niedawno opublikowanym komunikacie, firma Novavax ogłosiła dwutorową strategię działań w przypadku szczepionki przeciwko SARS-CoV-2. Istniejący już preparat zostanie przebadany pod kątem skuteczności przeciwko wariantowi Omikron (podobnie, jak zrobiono to ze szczepami Alfa, Beta i Delta). Po drugie, naukowcy Novavax rozpoczęli prace nad szczepionką specyficzną dla wariantu Omikron. Jej masowa produkcja ma być gotowa już w styczniu.

Nowy szczep, nowa szczepionka

Według zapewnień firmy Pfizer, przygotowanie wersji szczepionki mRNA skutecznej na nowy wariant SARS-CoV-2 zajmie mniej niż 100 dni. Ta swoista "modułowość" jest jedną z największych zalet szczepionek mRNA - wystarczy zakodować odpowiednie instrukcje genetyczne ze schematem nowego białka S koronawirusa do nowej szczepionki.



Szczepionki Novavax to jednak nie szczepionki mRNA. Ich preparaty to tzw. szczepionki białkowe, w których komórki gospodarza (w tym przypadku pobrane od ciem) produkują duże ilości białka S wirusa SARS-CoV-2. Te są zbierane i formowane w strukturę przypominającą koronawirusa. Ta "atrapa" jest podstawą szczepionki, bo mimo iż nie wyrządza żadnej szkody w organizmie człowieka, to nasz układ immunologiczny uczy się rozpoznawać wirusa.



Firma Novavax testuje obecnie, czy stworzone przez nich szczepionki białkowe (NVX-CoV2373) są skuteczne w walce z nowo wykrytym wariantem SARS-CoV-2. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, produkcja szczepionki na masową skalę ma rozpocząć się już w przyszłym miesiącu.



"Firma Novavax zainicjowała rozwój swoistego dla Omikronu konstruktu swojego antygenu białka S SARS-CoV-2, obecnie stosowanego w NVX-CoV2373. Początkowe kroki wymagane do wytworzenia swoistego białka S wariantu Omikron są w toku, a produkcja w zakładzie komercyjnym jest przewidywana na styczeń 2022 r. Ocena laboratoryjna nowej dopasowanej do szczepu szczepionki nanocząsteczkowej rozpocznie się w ciągu kilku tygodni" - czytamy w komunikacie Novavax.



Szczepionki dla najbardziej potrzebujących

Dane pochodzące z przeprowadzonych badań klinicznych wskazują, że obecna iteracja szczepionki będzie zapewniać odpowiednią ochronę przed wszystkimi krążącymi w środowisku szczepami SARS-CoV-2 (Alfa, Beta, Delta). Mimo iż wariant Omikron wykazuje zbiór specyficznych mutacji, ma wiele cech wspólnych z innymi szczepami.



Szczepionka NVX-CoV2373 została już zatwierdzona do użycia w sytuacjach awaryjnych (początkowo podobnie było z preparatami Pfizera i Moderny) w Indonezji i na Filipinach, a certyfikacja w kolejnych krajach jest kwestią czasu. Przedstawiciele Novavax poinformowali, że priorytetowo traktuje kraje o pilnych potrzebach szczepionkowych, w których istniejące już preparaty nie są szeroko dostępne. Szczepionka Novavax przeciwko SARS-CoV-2 powinna być dostępna w USA jeszcze przed końcem roku.



