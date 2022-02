Naukowcy z Perelman School of Medicine na University of Pennsylvania i University of Maryland School of Medicine opracowali skuteczną kombinację leków przeciwwirusowych w leczeniu COVID-19. Połączenie eksperymentalnego leku brequinar z remdesiwirem lub molnupirawirem (oba zatwierdzone przez FDA i stosowane także w Polsce) hamowało replikację wirusa SARS-CoV-2 w ludzkich komórkach układu oddechowego oraz u myszy. Wyniki opublikowane w "Nature" sugerują, że leki wykazują silniejsze działanie przeciwko koronawirusowi, jeżeli są stosowane wspólnie, zamiast w pojedynkę.

Reklama

Chociaż mieszanka leków nie została jeszcze przetestowana w badaniach klinicznych, wiele wskazuje na to, że mamy nowy oręż do walki z koronawirusem.



- Identyfikacja kombinacji leków przeciwwirusowych jest naprawdę ważna, nie tylko dlatego, że może zwiększyć siłę działania leków na koronawirusy, ale także dlatego, że łączenie leków zmniejsza ryzyko wystąpienia oporności - powiedział prof. Sara Cherry, szefowa zespołu badawczego z Center for Pathogen Research na University of Maryland School of Medicine.



Synergia kluczem do zwalczania SARS-CoV-2

Zespół prof. Cherry przebadał 18 000 leków w poszukiwaniu aktywnej mieszanki przeciwwirusowej, testując je na żywych komórkach nabłonka oddechowego, ponieważ to one są głównym celem wirusa. Uczeni namierzyli 122 leki skuteczne w zwalczaniu SARS-CoV-2, w tym 16 analogów nukleozydów - najlepszą kategorię leków przeciwwirusowych stosowanych klinicznie. Wśród nich znalazł się m.in. remdesiwir i molnupirawir, oba zatwierdzone do użytku zarówno w USA, jak i Europie.



Naukowcy zidentyfikowali także inhibitory biosyntezy nukleozydów, w tym eksperymentalny lek zwany brequinar. Inhibitory biosyntezy nukleozydów działają poprzez blokowanie własnych enzymów organizmu przed wytwarzaniem nukleozydów, przez co wirus nie może "ukraść" składników budulcowych RNA i dokonać replikacji.



Trwają badania kliniczne brequinaru jako leku na COVID-19 oraz jako części potencjalnej terapii skojarzonej na niektóre nowotwory. Zespół prof. Cherry zasugerował, że zastosowanie brequinaru z analogiem nukleozydu - molnupirawirem lub remdesiwirem - oferuje tzw. synergizm hiperaddycyjny, czyli sytuację, w której dwa leki razem działają lepiej niż każdy z nich pojedynczo.



- Pomyśleliśmy, że stosowanie analogów nukleozydów przy jednoczesnym obniżeniu poziomu nukleozydów gospodarza może działać razem, aby super zniszczyć wirusa. To naprawdę niesamowite, że kiedy się je połączy, wirus po prostu znika - dodała prof. Cherry.



Kombinacja leków została już przetestowana na komórkach płuc, a także u myszy. Wstępne wyniki badań są obiecujące. Mieszanka efektywnie zwalcza SARS-CoV-2, m.in. wariant Delta (nie testowano go pod kątem Omikrona). Następnym krokiem będą badania kliniczne.