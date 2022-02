W początkowej fazie pandemii, na ciężki przebieg COVID-19 były narażone głównie osoby starsze i z obniżoną odpornością. Wkrótce okazało się, że nikt nie może czuć się bezpieczny - dzisiaj chorują coraz częściej osoby młode i niezaszczepione, także dzieci.

Już wcześniej potwierdzono, że na ciężkość przebiegu COVID-19 mogą wpływać niektóre geny. Teraz polscy naukowcy z Zakładu Badań nad Żywieniem i Lekami Instytutu Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia oraz Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, pod kierownictwem dra Pawła Jagielskiego wykazali, że wpływ na przebieg COVID-19 ma także nasza dieta. W pracy "Associations of Nutritional Behavior and Gut Microbiota with the Risk of COVID-19 in Healthy Young Adults in Poland" opublikowanej w "Nutrients" badacze ustalili, że osoby przestrzegające prawidłowej diety są w mniejszym stopniu narażone na COVID-19 niż te, które odżywiają się niewłaściwie. Ryzyko zachorowania na COVID-19 może być mniejsze ponad o 80 proc. Krakowscy naukowcy przebadali 95 osób o średniej wieku 35 lat.

- Jak wykazaliśmy w naszych badaniach - w przypadku młodych, umiarkowanie aktywnych fizycznie, zdrowych, nieotyłych, niepalących papierosów dorosłych osób, prawidłowo zbilansowana dieta, bogata w warzywa, owoce, orzechy, kasze i rośliny strączkowe oraz odpowiednie ilości płynów, może o ponad 80 proc. zmniejszyć szansę zachorowania na COVID-19. Nie gwarantuje, że ktoś nie zachoruje, gdyż jest to niemożliwe, ale znacząco zmniejsza ryzyko zachorowania. Podobne wyniki otrzymali naukowcy z innych krajów, np. w ramach ZOE COVID Study - powiedział Interii dr Paweł Jagielski, szef zespołu badawczego.

Dieta, która chroni przed COVID-19

Wcześniejsze badania naukowe potwierdziły, że właściwa dieta przekłada się na pracę układu odpornościowego - także w kontekście walki z SARS-CoV-2. Dotyczy to diety zbilansowanej, czyli takiej, która gwarantuje organizmowi dostarczenie odpowiedniej ilości składników odżywczych (makroelementów i witamin). Nie chodzi bynajmniej o unikanie konkretnych typów produktów, a różnorodność posiłków.

Co jeść, żeby czuć się chronionym przed COVID-19? Naukowcy z Krakowa mówią przede wszystkim o warzywach, owocach, orzechach i produktach pełnoziarnistych. W badaniu wykazano, że osoby spożywające średnio ponad 0,5 kg warzyw i owoców oraz ponad 10 g orzechów dziennie, były o ponad 80 proc. w mniejszym stopniu narażone na infekcję SARS-CoV-2.

Zdjęcie Odpowiednia dieta może chronić przed COVID-19 / 123RF/PICSEL

- W naszych badaniach po raz kolejny potwierdziło się to, co stanowi ugruntowaną wiedzę i o czym, jako żywieniowcy i dietetycy nieustannie przypominamy: spożycie odpowiednich ilości warzyw (brokuły, kapusta, marchewka, pomidory, papryka, kalafior, cebula, czosnek), owoców (jabłka, pomarańcze, mandarynki, śliwki), orzechów (włoskie, arachidowe, pekan), kasz (gryczana, jęczmienna), pieczywa razowego, roślin strączkowych (soczewica), fermentowanych produktów mlecznych (kefir, zsiadłe mleko), ryb, olejów, chudego mięso, jaj, picie wód mineralnych, zielonej herbaty, tranu, zapewnia podaż witamin, składników mineralnych, polifenoli, niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych, błonnika, substancji o działaniu przeciwwirusowym, przeciwzapalnym, probiotyków, które zapewniają optymalne działanie układu odpornościowego - dodał dr Jagielski.

Warto wspomnieć, że to, co jemy, ma również wpływ na intensywność objawów COVID-19. Ważne jest wystrzeganie się niedoborów mikroelementów i witamin. Osoby chore na COVID-19 miały zwykle obniżony poziom hemoglobiny, który mógł wskazywać na obecność anemii. Wcześniejsze badania wykazały, że u osób chorych na COVID-19 występują niedobory cynku, selenu, żelaza, witaminy D.

- Liczne wyniki badań naukowców z innych krajów, potwierdziły iż osoby na prawidłowo zbilansowanej diecie roślinnej łagodniej przechodziły COVID-19. Nie trzeba być wegetarianinem, trzeba jednak pamiętać aby codziennie spożywać ponad pół kilograma warzyw i owoców, odpowiednie ilości produktów pełnoziarnistych, orzechów, fermentowanych produktów mlecznych, chudego mięsa oraz jaj. Dodatkowo należy unikać nadmiernego spożycia alkoholu, spożywania produktów wysoko przetworzonych, słodyczy, chipsów, czerwonego mięsa, produktów typu fast-food - wyjaśnił dr Jagielski.

Jak zadbać o odporność?

Polscy uczeni potwierdzili, że osoby, które przechorowały COVID-19 miały niższy poziom argininy w organizmie, jednego z aminokwasów endogennych. Bierze on udział w wielu procesach biologicznych, także związanych z odpornością. Potwierdzono także, że osoby zarażone SARS-CoV-2 miały niższe spożycie błonnika, który jest ważny w utrzymaniu mikrobioty jelitowej w odpowiedniej kondycji.

Poza prawidłowo zbilansowaną dietą, do czynników które zapewniają optymalne działanie układu immunologicznego zalicza się: codzienną aktywność fizyczną, najlepiej w formie spacerów, dbanie o prawidłową masę ciała, unikanie stresu, odpoczynek po pracy, odpowiednią długość snu, niepalenie papierosów, unikanie nadmiernej ilości alkoholu oraz suplementację witaminą D od jesieni do wiosny.

Badania naukowców z Krakowa potwierdzają, że związek między COVID-19 a dietą faktycznie istnieje. To może być prosty do kontroli sposób ochrony przed potencjalną infekcją - czy się do niego zastosujemy, zależy od nas samych.