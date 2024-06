Nowe odkrycie. Egipskie grobowce ujawniają tajemnice sprzed wieków

Mauzoleum Aga Chana III, jednego z imamów — szyickiego duchownego, mieści się na zachodnim brzegu Nilu w Asuanie w Egipcie. W jego okolicy od lat trwają badania archeologiczne.

Wykopaliska archeologiczne doprowadziły już do kilku ciekawych odkryć, m.in. kilka lat temu odsłonięto wykute w skale dwa grobowce z okresu późnego, poczyniono też wiele innych ustaleń. Teraz do zbioru tych znalezisk dołączają aż 33 dopiero co odkryte grobowce. Badaczom udało się już ujawnić wiele tajemnic związanych z życiem i śmiercią pochowanych tam niegdysiejszych mieszkańców tych terenów.

33 nowe grobowce odkryte w Asuanie w Egipcie. Badania mumii dały ciekawe wnioski

33 nieznane wcześniej badaczom grobowce rodzinne pochodzą z okresu późnego (747-332 lat p.n.e.) i grecko-rzymskiego (od 332 p.n.e. do IV w. n.e.). Archeolodzy ustalili już, że pochówki zawierają mumie i przedmioty związane z rytuałami pogrzebowymi.

Odkrycie daje nowy wgląd w historię regionu i choroby panujące w tamtych czasach. Egipskie Ministerstwo Turystyki i Starożytnego Dziedzictwa poinformowało, że analiza antropologiczna wykazała, iż ok. 30-40 proc. zmarłych stanowiły niemowlęta, dzieci lub młodzież.