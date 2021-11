Nowy algorytm pozwolił na odkrycie ponad 300 nowych egzoplanet

Mianem egzoplanet określa się planety znajdujące się poza Układem Słonecznym. Liczba zidentyfikowanych do tej pory tego typu obiektów to mniej niż 5000, choć wiele z potencjalnych kandydatów czeka na potwierdzenie.

- Odkrycie setek nowych egzoplanet jest samo w sobie znaczącym osiągnięciem, ale to, co wyróżnia tę pracę to sposób w jaki oświetli ona cechy populacji egzoplanet jako całości - powiedział prof. Erik Petigura z UCLA.



Międzynarodowy zespół uczonych zwany projektem Scaling K2, zidentyfikował egzoplanety przy użyciu danych z misji K2 Kosmicznego Teleskopu Keplera. Odkrycie nowych egzoplanet było możliwe dzięki algorytmowi stworzonemu przez Jona Zinka, doktoranta z UCLA, który brał udział w badaniach.



Jednym z wyzwań w identyfikacji nowych planet jest fakt, że spadki jasności gwiazdy niekoniecznie muszą pochodzić od krążącego obiektu, a mogą wynikać z interferencji instrumentu lub alternatywnych źródeł astronomicznych. Algorytm Zinka jest w stanie oddzielić, które sygnały pochodzą od planet, a które są jedynie szumem.



- Katalog i algorytm wykrywania planet, który wymyślił Jon i zespół Scaling K2 jest wielkim przełomem w zrozumieniu populacji planet. Nie mam wątpliwości, że wyostrzą one nasze rozumienie procesów fizycznych, dzięki którym planety formują się i ewoluują - powiedział powiedział prof. Petigura.



Oryginalna misja Kosmicznego Teleskopu Keplera zakończyła się w 2013 r. Teraz jednak naukowcy wykorzystali nowe oprogramowanie do przeanalizowania całego zbioru danych z K2 - około 500 terabajtów danych obejmujących ponad 800 milionów obrazów gwiazd - w celu stworzenia "katalogu", który wkrótce zostanie włączony do głównego archiwum egzoplanet NASA.



Oprócz 366 nowych planet, które zidentyfikowali badacze, katalog zawiera listę 381 egzoplanet, o których istnieniu wiedzieliśmy już wcześniej. Badania te mogą pomóc zrozumieć astronomom, które typy gwiazd są najbardziej prawdopodobne do posiadania własnych planet.