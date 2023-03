Kolejne zastosowanie niezwykłego kształtu może być podczas tworzenia nowych, bardzo wytrzymałych materiałów. Wielkie nadzieje wiąże z tym odkryciem laureat nagrody Nobla Dan Shechtman. Dostrzegł on w nim podobieństwo do struktur, które do tej pory naukowcy znaleźli w tzw. kwazikryształach. To szczególna forma materii, w której atomy układają się w pozornie regularną, jednak nigdy niepowtarzającą się strukturę.

Niezależnie od tego i tak znajdą się tacy, którzy uznają to odkrycie za mało potrzebne. W sieci już pojawiły się komentarze, że matematycy odkryli jedynie kolejną, ciekawą płytkę podłogową o intrygującym kształcie.