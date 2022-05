Cukrzyca typu 2 może być związana z siedzącym trybem życia, który z kolei może prowadzić do nadwagi i otyłości. Do 20 proc. pacjentów z cukrzycą typu 2 ma prawidłową masę ciała, dlatego ważne jest, aby zidentyfikować osoby z tej grupy, które są zagrożone. Zespół naukowców z Uniwersytetu w Lund sprawdził, czy można je zidentyfikować, mierząc poziom niektórych metabolitów, które są istotne dla metabolizmu.

- W naszym badaniu zidentyfikowaliśmy grupę osób z prawidłowym BMI, u których jednak w metabolizmie występowały zmiany metaboliczne związane z otyłością - powiedział Filip Ottosson, główny autor badania.

Uczeni zmierzyli poziom 108 metabolitów związanych z cukrzycą w próbkach krwi 7663 uczestników. Podzielono ich na pięć różnych grup na podstawie metabolicznego wskaźnika BMI. Osoby z metabolicznym wskaźnikiem BMI o pięć jednostek BMI wyższym niż ich wskaźnik BMI określony na podstawie wzrostu i wagi zostały poddane dalszej analizie. W tej grupie ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 2 było dwukrotnie większe niż u osób z prawidłowym BMI opartym na wadze, wzroście i metabolizmie.

- Mamy nadzieję, że nasze badania zostaną wykorzystane do identyfikacji osób z ukrytym ryzykiem rozwoju choroby. Jeśli uda nam się znaleźć te osoby przed pojawieniem się choroby, będziemy mogli rozpocząć działania prewencyjne. Mogłoby to potencjalnie zaoszczędzić społeczeństwu wiele pieniędzy, ponieważ cukrzyca typu 2 często prowadzi do wielu różnych powikłań - powiedział prof. Olle Melander z Uniwersytetu w Lund.

Naukowcy wykorzystali metody uczenia maszynowego do sklasyfikowania uczestników o różnych profilach metabolicznych w celu obliczenia ryzyka zachorowania na cukrzycę typu 2. Następnie pod lupę wzięto uczestników, u których rozwinęła się cukrzyca typu 2 w populacyjnej kohorcie Malmö Diet Cancer (MDC) w Szwecji, której czas obserwacji wynosi 20 lat. Wyniki będą musiały zostać zweryfikowane w innych grupach, konieczne są również dalsze badania w celu zbadania większej liczby metabolitów.

- Może to stać się nową metodą badań przesiewowych w kierunku cukrzycy typu 2 oraz rozpoczęcia działań prewencyjnych u osób o prawidłowej masie ciała, u których ryzyko rozwoju tej choroby jest wysokie. Strategie odchudzania nie przyniosą korzyści tej grupie, która najwyraźniej wymaga alternatywnych interwencji. W dalszej perspektywie możemy opracować leki, które obniżałyby poziom niektórych metabolitów - podsumował Filip Ottosson.