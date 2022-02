Badania przeprowadzone przez naukowców z Washington University School of Medicine in St. Louis wskazują na potencjalnie nowy sposób leczenia zespołu metabolicznego. Mianem tym określamy grupę schorzeń występującą razem z cukrzycą typu 2, wysokim poziomem cholesterolu, odkładaniem się tłuszczu w wątrobie i nadmiarem tkanki tłuszczowej, zwłaszcza wokół talii. Zespół metaboliczny często prowadzi do chorób sercowo-naczyniowych, które są główną przyczyną zgonów na świecie.

Białko o dwóch twarzach

Związek oznaczony jako SN-401 poprawia zdolność trzustki do wydzielania insuliny, a także innych tkanek do wykorzystania tego hormonu w celu usuwania cukru z krwiobiegu. Naukowcy ulepszyli SN-401 w oparciu o badania białka SWELL1. Wykazano, że spadek poziomu tego białka można połączyć z rozwojem cukrzycy i innych objawów zespołu metabolicznego.



- Naszym celem jest opracowanie lepszych terapii chorób sercowo-naczyniowych, w tym cukrzycy i zespołu metabolicznego, które są głównymi czynnikami ryzyka dla pogarszających się problemów z sercem. Mamy wiele metod leczenia cukrzycy, ale nawet przy zastosowaniu tych terapii, choroba sercowo-naczyniowa pozostaje główną przyczyną zgonów wśród pacjentów z cukrzycą typu 2. Istnieje potrzeba nowych metod leczenia, które działają inaczej niż obecnie stosowane terapie standardowe - powiedział prof. Rajan Sah, główny autor badania.



Białko SWELL1 ma za zadanie wykrywać rozmiar lub objętość komórek. Badania ujawniły także, że białko SWELL1 pomaga również kontrolować wydzielanie insuliny z trzustki i poprawiać wrażliwość na ten hormon, m.in. w mięśniach szkieletowych czy tkance tłuszczowej.



- Białko SWELL1 ma w sobie coś w rodzaju podwójnej osobowości. Związek wiąże się z SWELL1 w sposób, który stabilizuje kompleks białkowy w celu zwiększenia ekspresji i sygnalizacji w wielu tkankach, w tym w tkance tłuszczowej, mięśniach szkieletowych, wątrobie, wewnętrznej wyściółce naczyń krwionośnych i komórkach wysepek trzustki. To przywraca zarówno wrażliwość na insulinę we wszystkich typach tkanek, jak i wydzielanie insuliny w trzustce - dodał prof. Sah.

Zespół prof. Saha przeprowadził badania na myszach i wykazał, że SN-401 poprawia wiele aspektów zespołu metabolicznego. Oprócz poprawy wrażliwości na insulinę, leczenie SN-401 poprawiło również poziom cukru we krwi i zmniejszyło odkładanie się tłuszczu w wątrobie. Większość badań przeprowadzono z wykorzystaniem wstrzykiwanej formy SN-401, ale preparat może być skuteczny także w postaci przyjmowanej doustnie.



Warto podkreślić, że SN-401 praktycznie nie ma żadnego wpływu na poziom cukru we krwi u zdrowych myszy. To zwiększa bezpieczeństwo samego preparatu, nie obniżając poziomu cukru we krwi w sytuacjach, w których takie działanie nie jest konieczne.