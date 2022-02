Naukowcy z University of Copenhagen odkryli, że aktywacja wyspecjalizowanych grup neuronów w pniu mózgu, które kontrolują ruch, jest wystarczająca do przywrócenia pełnej sprawności ruchowej u myszy z objawami choroby Parkinsona. Badanie to może pomóc naukowcom w ukierunkowaniu głębokiej stymulacji mózgu (DBS) we właściwe miejsce, łagodząc objawy choroby.

Warto pamiętać, że parkinson jest chorobą neurodegeneracyjną, w której neurony dopaminergiczne stopniowo obumierają w pniu mózgu. Drżenie i trudności w chodzeniu są rozpoznawalnymi objawami ruchowymi u wielu osób cierpiących na parkinsona. Szacuje się, że ponad 25 proc. pacjentów cierpiących na chorobę Parkinsona ma problemy z poruszaniem się.

Cierpiących na parkinsona leczy się głównie farmakologicznie, a w niektórych przypadkach skuteczna jest głęboka stymulacja mózgu (DBS). Chirurg umieszcza w mózgu cienki metalowy przewód, który jest wykorzystywany do wysyłania impulsów elektrycznych. DBS skutecznie leczy drżenie, choć nie jest w stanie naprawić problemów z chodzeniem.

Terapia DBS może być skuteczna w przypadku problemów z chodzeniem w chorobie Parkinsona poprzez ukierunkowanie na określone neurony w pniu mózgu. To może przynieść ulgę nawet 10 milionom osób na świecie.

Wcześniejsze badania wykazały, że drżenie u pacjentów z parkinsonem można zahamować poprzez stymulację neuronów w jądrze konarowo-mostowym nakrywki (PPN), które znajduje się w górnej części pnia mózgu. Uważa się, że PPN wysyła sygnały z mózgu do rdzenia kręgowego, co prowadzi do ruchów ciała.

- Wstępne wyniki badań klinicznych z zastosowaniem DBS w PPN wykazały jednak bardzo zróżnicowany wpływ na odzyskanie sprawności ruchowej, zwłaszcza u pacjentów, u których wystąpiło zamrożenie chodu. Dlatego dyskutowano, gdzie w pniu mózgu powinna znajdować się optymalna stymulacja. Nasze badanie wnosi nową wiedzę na temat najlepszego obszaru do DBS w celu złagodzenia tego szczególnego objawu - powiedział prof. Ole Kiehn z University of Copenhagen.

Naukowcy mają nadzieję, że nowe badanie może pomóc lekarzom w wyborze dokładnego miejsca dla DBS w pniu mózgu.