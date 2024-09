Zaleca się, aby dorośli spali od 7 do 9 godzin dziennie. Sen to ważny okres dla regeneracji i naprawy ciała i mózgu. Przewlekły brak snu może prowadzić do utraty pamięci, osłabienia odporności i zwiększenia ryzyka chorób sercowo-naczyniowych

powiedział Guo Fei, neurolog ze Szpitala Shehe Shenzhen na Uniwersytecie Nauki i Technologii w Chinach w wypowiedzi dla SCMP.