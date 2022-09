Oddychanie zanieczyszczonym powietrzem groźniejsze dla kobiet

Wiemy już, że w chorobach płuc, takich jak astma i infekcje dróg oddechowych, istnieją różnice między płciami. Nasze poprzednie badania wykazały, że oddychanie spalinami z oleju napędowego powoduje stan zapalny w płucach i ma wpływ na to, jak organizm radzi sobie z infekcjami dróg oddechowych. W tym badaniu chcieliśmy poszukać jakichkolwiek skutków we krwi i tego, jak różnią się one u kobiet i mężczyzn

tłumaczy dr Hemshekhar Mahadevappa z Uniwersytetu Manitoby.