To może być jedno z najciekawszych odkryć archeologicznych ostatnich lat. Grupa polskich naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego prowadziła wykopaliska na szczycie wzgórza Szkodry obok wsi Bushat w północno-zachodniej Albanii. Poszukiwania były w miejscu, w którym w 2018 roku odkryto dziwnie wyglądające kamienie. Początkowo podejrzewano, że są to jedynie naturalne ostańce skalne, ale polscy archeolodzy nie dali za wygraną. Przeprowadzili badania wzgórza za pomocą georadaru i zauważyli regularne kształty pod ziemią. I mieli rację! Natrafili na ślady osady - były to dwie, kamienne budowle niewiadomego pochodzenia. Polskich archeologów zafascynowało to, że miasto zostało z niewiadomych powodów porzucone przez mieszkańców.

W czasie naszych prac w maju tego roku odsłoniliśmy w tym miejscu fundamenty po dwóch obszernych budynkach. Miasto opuszczono - nie zachowały się żadne ślady świadczące o jego gwałtownym końcu w postaci zniszczeń i spalenizny. Po jego opuszczeniu przez ostatnie ok. 2 tys. lat erodowało i jego mury zsuwały się po stokach szef badań prof. Piotr Dyczek, dyrektor Ośrodka Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej UW w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej

Olbrzymie, starożytne miasto

Na wzgórzu Szkodry odkopano pozostałości po dwóch budynkach. Większy miał wymiary 20 x 12 m., a mniejszy 10 x 7 metrów. W pobliżu odkrytych budowli naukowcy znaleźli fragmenty dawnych naczyń ceramicznych. Wśród nich były amfory pochodzące z Italii, które powstały na przełomie III i II wieku przed naszą erą. To pozwoliło w miarę precyzyjnie ustalić wiek tajemniczej osady. Miała ona co najmniej dwa tysiące lat i pochodziła z czasów hellenistycznych z końca III i 1 poł. II w. p.n.e.



Zdjęcie Wzgórze obok wsi Bushat w czasie badań archeologicznych / fot. naukawpolsce.pl / domena publiczna

Najbardziej polskich archeologów zainteresowały tak zwane skyfosy, czyli greckie naczynia do picia wina z poziomymi uchwytami.



Większość z nich ma bardzo małe rozmiary. Takie miniatury naczyń w antyku albo były zabawkami, albo wotami kultowymi. Trudno obecnie przesądzić, jaką na naszym stanowisku pełniły funkcji szef badań prof. Piotr Dyczek, dyrektor Ośrodka Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej UW w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej

Tajemnicze miasto to... Bassania?

Polscy naukowcy nie wiedzą, czym było odkryte przez nich starożytne miasto. W serwisie naukawpolsce.pl ukazała się informacja, że w 2018 roku archeolodzy znaleźli pozostałości po solidnych murach obronnych, a także dwóch bramach.

To może oznaczać, że ufortyfikowana osada mogła być ważnym punktem na drodze między stolicą Ilirii (czyli dawniej Albanii) Szkodry i greckim miastem Lissos. Jedna z hipotez wydaje się niezwykle fascynująca. Może bowiem się okazać, że polscy archeolodzy natrafili na ślad legendarnego miasta Bassania, które opisał rzymski historyk, Liwiusz (59 lat p.n.e. - 17 r. n.e.). Twierdza prawdopodobnie została zniszczone przez Rzymian w początkach naszej ery.