Oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe (AMR) rozwija się, gdy drobnoustroje wywołujące infekcje ewoluują w taki sposób, że leki przestają działać - została ona uznana za jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla zdrowia publicznego na świecie. Mówiąc krótko, bakterie, wirusy i inne patogeny przestają reagować na dostępne leki, co prowadzi do infekcji niemożliwych do wyleczenia.

Jak dowiedzieliśmy się w kwietniu tego roku z raportu przygotowanego przez dwóch światowych ekspertów, dr Yanhong Jessikę Hu z Murdoch Children's Research Institute i prof. Herba Harwella z Clinton Health Access Initiative, w latach 2019-2021 liczba takich infekcji wzrosła ponad dziesięciokrotnie, głównie z powodu masowego i niekontrolowanego użycia antybiotyków w czasie pandemii. A w samym tylko 2022 roku z powodu infekcji, na które nie działały dostępne antybiotyki, zmarło 3 mln dzieci.

Odkryli nowy antybiotyk. 100 razy silniejszy

Dlatego takie odkrycia, jak to, o którym na łamach czasopisma Journal of the American Chemical Society poinformowali naukowcy z Uniwersytetu Warwick (Wielka Brytania) i Monash (Australia) są szalenie istotne. I co ciekawe, ten nowy wyjątkowo silny antybiotyk nie pochodzi wcale z głębin oceanu czy niebezpiecznych dżungli, gdzie coraz częściej szukamy "pomocy", lecz w bakterii badanej w laboratoriach od ponad siedemdziesięciu lat.

Nowy związek nazwano pre-metylenomycyną C lakton i powstał on jako produkt pośredni w procesie wytwarzania innego znanego już antybiotyku, a mianowicie metylenomycyny A. To właśnie w trakcie analizy tego dobrze znanego leku badacze natknęli się na substancję, która okazała się aż 100 razy silniejsza od swojego pierwowzoru.

Odkrycie nowego antybiotyku w organizmie, który był badany od lat 50., było prawdziwym zaskoczeniem. To dowód, że nawet w dobrze poznanym świecie natury nadal kryją się tajemnice

Wyjątkowo skuteczny wobec bakterii Gram-dodatnich

Testy laboratoryjne wykazały, że nowy związek jest wyjątkowo skuteczny wobec bakterii Gram-dodatnich, w tym najbardziej problematycznych szczepów MRSA i VRE, które od lat sprawiają, że lekarze bezradnie rozkładają ręce. Co więcej, bakterie wystawione na działanie nowego antybiotyku przez 28 dni nie rozwinęły oporności, co sugeruje, że może on pozostać skuteczny na długo.

Odkrycie to może zapoczątkować nową erę w poszukiwaniu leków przeciwbakteryjnych, bo zespół badawczy proponuje, by ponownie przyjrzeć się pośrednim etapom biosyntezy znanych antybiotyków, bo właśnie tam mogą kryć się kolejne, nieodkryte dotąd związki o ogromnym potencjale. Jak ujął to prof. Greg Challis z Warwick, odkrycie sugeruje nowy paradygmat w poszukiwaniu antybiotyków:

Identyfikując i testując pośrednie etapy biosyntezy naturalnych związków, możemy odkryć silne, bardziej odporne na mutacje antybiotyki, które pomogą nam w walce z globalnym problemem oporności drobnoustrojów.

