Morze Północne skrywa ogromne struktury z epoki lodowcowej.

Na Ziemi jest mnóstwo dowodów, które potwierdzają ostatnie zlodowacenie naszej planety. Badacze odkryli wielkie struktury powstałe w czasie epoki lodowcowej głęboko pod Morzem Północnym. Co tam znaleziono?

Badania wykazały, że te tereny zostały pokryte wielką strukturą lodu w okolicy połowy epoki lodowcowej . Następnie skryły je grube warstwy mułu sięgające jednego kilometra głębokości. Formy te udało się uchwycić w niesamowitych szczegółach, co widać na załączonych obrazach.

Supplied by Christine Batchelor (Data owner: TGS)

Supplied by Christine Batchelor (Data owner: TGS) materiał zewnętrzny

Nigdy wcześniej niewidziane struktury z epoki lodowcowej, które odkryto pod Morzem Północnym. Supplied by Christine Batchelor (Data owner: TGS) materiał zewnętrzny

Jest to o tyle ciekawe, że zaprzecza pewnym teoriom mówiącym o tym, iż mniejsze pokrywy lodowe w tym czasie wielokrotnie się rozszerzały i cofały. Bazowały one na śladach pewnych rys, które miały być wynikiem oddziaływania lodowców. Wiele wskazuje na to, że zostały ukształtowane silnymi prądami oceanicznymi.