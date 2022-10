Dowodem na istnienie w przeszłości oceanu na Marsie jest charakterystyczna topografia terenu, która została zidentyfikowana jako linia brzegowa. Taki wniosek powstał po przeanalizowaniu licznych zdjęć satelitarnych Czerwonej Planety. Naukowcy wytyczyli ponad 6 500 km "skalnych pozostałości" po korytach rzecznych, deltach, czy podmorskich kanałach.

Na Ziemi tworzymy mapę historii dróg wodnych, patrząc na osady, które osadzają się w czasie. Nazywamy to stratygrafią, ideą, że woda transportuje osady i można dzięki temu mierzyć zmiany zachodzące na Ziemi, ale tutaj mamy do czynienia z Marsem Benjamin Cardenas z Pannsylvania State University

Naukowcy w swoich badaniach wykorzystali dane pochodzące z Mars Reconnaissance Orbiter, które zostały zebrane w 2007 roku. Badacze zastosowali analizę grubości grzbietów, kątów i lokalizacji, by zrozumieć, w jaki sposób powstał dany obszar na Marsie - Aeolis Dorsa. Na Aeolis Dorsa można znaleźć najbardziej skoncentrowany zbiór delt rzecznych na Marsie. Zebrane dowody świadczą, że w przeszłości miały tu liczne zmiany poziomu morza, z którymi wiązały się procesy szybkiego transportu materiału skalnego przez rzeki i prądy morskie.

Reklama

Badania te wpisują się w główny nurt analiz dotyczących Marsa, czyli poszukiwania życia na Czerwonej Planecie. Naukowcy szukają odpowiedzi, czy kiedykolwiek istniały na tej planecie wystarczająco przyjazne warunki, aby powstało życie.

Jak mówi Cardenas: - To, co od razu przychodzi na myśl jako jeden z najważniejszych punktów, to fakt, że istnienie oceanu tej wielkości oznacza wyższy potencjał życia. Mówi nam również o starożytnym klimacie i jego ewolucji. Na podstawie tych odkryć wiemy, że musiał istnieć okres, kiedy było wystarczająco ciepło, a atmosfera była wystarczająco gęsta, aby pomieścić tyle ciekłej wody w tym samym czasie.

Badania zostały opublikowane w Journal of Geophysical Research: Planets oraz w Nature Geoscience .