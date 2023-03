W związki z zawirowaniami światowymi i coraz większymi zmianami klimatu ludzkość postanowiła zabezpieczyć się na przyszłość. W razie globalnej katastrofy postanowiono zebrać wszystkie nasiona świata w jedno dobrze chronione miejsce, które zapewnia warunki do jak najdłuższego przechowywania.

Globalny Bank Nasion

Ludzkość zabezpieczyła się solidnie, budując Globalny Bank Nasion na norweskim archipelagu Svalbard, na wyspie Spitsbergen. Znajdują się tam miliony nasion roślin jadalnych z całego świata. Konstrukcja została wydrążona w wiecznej zmarzlinie i działa nieustannie od 2008 roku. Co ciekawe budynek nie jest wyposażony w stały personel, jednak zawsze ktoś czuwa nad skarbcem.

Reklama

Budowę tego unikatowego bunkra sfinansował rząd Norwegii. Bank został zbudowany przez norweskie Ministerstwo Wyżywienia i Rolnictwa wraz z regionalnym bankiem genów NordGen i Crop Trust. Dzięki swojemu położeniu pod grubą warstwą lodu, w środku panują idealne warunki chłodnicze. Temperatura utrzymuje się na stałym poziomie –18 stopni Celsjusza, bez potrzeby uruchamiania sztucznego chłodzenia. Dzięki temu proces starzenia się nasion jest mocno opóźniony.

Wirtualna wycieczka po banku nasion

Dzięki Virtual Tour Company możemy teraz zwiedzać wnętrze tego bunkra. Z okazji piętnastolecia banku nasion z początkiem marca firma uruchomiła darmową usługę zwiedzania banku nasion. Usługa jest całkowicie darmowa i nie wymaga rejestracji.

Zdjęcie Zostajemy przeniesieni przed wejście do bunkra / virtualtourcompany.co.uk/GlobalSeedVault/index.html / domena publiczna

Po kliknięciu przycisku start tour zostajemy przeniesieni przed wejście do globalnego banku, już samo to robi duże wrażenie. Możemy po prostu klikać w miejsca, w które chcemy się udać, wędrując podziemnymi korytarzami.

Zdjęcie Schodzimy długim tunelem głęboko w dół / virtualtourcompany.co.uk/GlobalSeedVault/index / domena publiczna

Dostępne są również dodatkowe opcje z zamieszczonymi w określonych punktach informacjami i wyjaśnieniami określonych rozwiązań. Podczas wycieczki mamy do dyspozycji również audioprzewodnik, który towarzyszy nam przez całą drogę.

Zdjęcie Na rzędach półek poukładane jeden pod drugim leżą pojemniki z nasionami / virtualtourcompany.co.uk/GlobalSeedVault/index / domena publiczna

Lokalizacja banku jest bardzo dobrze przemyślana, nie tylko ze względu na niskie temperatury występujące na tym archipelagu, ale również dlatego, że to miejsce jest świetnie odizolowane od wszelkiej destrukcyjnej działalności człowieka. Jednocześnie ma dostęp do szlaków komunikacyjnych i niezbędnej do funkcjonowania infrastruktury.

Krypta na Svalbardzie stanowi ostateczne zabezpieczenie na wypadek wszelkich kryzysów, czy to wojennych, czy klimatycznych. Stanowi twardą kopię zapasową wszelkich nasion dla banków genów z całego świata. Zapewnia ochronę dla różnorodności genetycznej roślin w razie potrzeby zaopatrzenia ludzkości w żywność.