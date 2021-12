Rdzenie lodowe z Arktyki i Antarktydy są niezwykle cennym źródłem informacji na temat zmian środowiskowych i klimatu, jakie zachodziły przed setkami tysięcy lat. Poszczególne warstwy lądolodu są zapisem warunków, jakie panowały w konkretnym czasie.

W projekcie wierceń biorą udział brytyjscy naukowcy z The British Antarctic Survey (BAS) oraz z włoskiego Instytutu Nauk Polarnych Cnr. Badania są finansowane w ramach Europejskiego Projektu Rdzeni Lodowych Antarktyki (EPICA), który wspiera Komisja Europejska.

Obecny projekt rozpoczął się w 2019 roku, ale dopiero w ostatnich dniach rozpoczęły się pierwsze odwierty. Do końca stycznia 2022 roku prace wiertnicze będą wykonywane w tempie 170 metrów tygodniowo na obszarze Little Dome C na Antarktydzie Wschodniej, 40 kilometrów od włosko-francuskiej stacji badawczej Concordia.

Poprzednie próbki lodu, które były pozyskiwane w ramach innych projektów wiertniczych, sięgały aż 2,7 miliona lat, ale zostały one zebrane bliżej powierzchni lodu po tym, jak zostały wypchnięte wskutek naturalnego przepływu lodowców. To, czego poszukuje zespół badaczy z Wielkiej Brytanii i Włoch, to ciągły zapis od świeżej powierzchni do najstarszych warstw, zebrany jako pojedyncza kolumna rdzenia.

Podczas poprzedniego projektu EPICA udało się wydobyć rdzeń lodowy sprzed 800 tysięcy lat. Teraz naukowcy chcą dotrzeć do jeszcze głębszych warstw lądolodu i zbadać w dłuższej perspektywie czasowej, jak zmieniał się klimat na Ziemi.

Naukowcy mają nadzieję, że projekt nie tylko dostarczy nowych informacji na temat dawnego klimatu i atmosfery, takich jak stosunek gazów cieplarnianych, ale także na temat struktury pokrywy lodowej i topografii podłoża skalnego, na którym jest ona osadzona.