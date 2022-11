Nikt nie wie, ile jest ludzi na Ziemi, gdyż każdego dnia ta liczba się zwiększa. ONZ przyjął piętnasty listopada jako umowną datę, kiedy populacja ludzkości przekroczy 8 miliardów. W rzeczywistości to już się stało lub stanie w ciągu najbliższego roku. Po raz pierwszy data "15-sty listopada" pojawiła się przy okazji publikacji raportu ONZ o perspektywach globalnej populacji, który ukazał się w lipcu. O tym dniu przypomniał sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych Antonio Guterres podczas wystąpienia na szczycie klimatycznym w Egipcie. "Jest nas 8 miliardów i jesteśmy coraz bardziej podzieleni" - napisał kilka dni temu na twitterze.

Ponieważ populacja świata sięga 8 miliardów, nasza ludzka rodzina staje się coraz bardziej podzielona. Dopóki nie pokonamy ogromnej przepaści między globalnym bogactwem i nędzą, będziemy mieli coraz więcej napięć i wzajemnej nieufności, więcej kryzysów i konfliktów. sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych Antonio Guterres

Liczba ludzkości ostro w górę

Aby uzmysłowić sobie tempo wzrostu liczby ludności na Ziemi, wystarczy przypomnieć, że ludzkości zajęło 125 lat, aby ludzka populacja zwiększyła się z 1 do 2 miliardów. Kiedy osiągnęliśmy poziom 7 miliardów, wystarczyło 12 lat, aby na Ziemi pojawił się kolejny miliard.

Ponad połowa ludzkości mieszka w Azji, a najludniejszymi krajami na Ziemi są Chiny i Indie (oba kraje mają po ok. 1,4 miliarda ludności). Eksperci od demografii prognozują, że w przyszłym roku Indie pokonają dotychczasowego "lidera światowej populacji" czyli Chiny i staną się najludniejszym państwem świata. Już teraz w Indiach co roku liczba ludności zwiększa się ok. 0,7 procent.



Dwa lata temu globalne tempo wzrostu populacji nieznacznie spadło po raz pierwszy od 1950 roku i wynosi obecnie 0,8 proc. Eksperci prognozują, że barierę 9 miliardów jako ludzkość przekroczymy za 15 lat.



Eksperci ONZ nie mają złudzeń - liczba ludzkości będzie nadal wzrastać. W 2030 roku na Ziemi będzie nas 8,5 miliarda, a w okolicach 2080 roku liczba ludzkości osiągnie szczyt, czyli poziom ok. 10, 4 miliarda. ONZ uważa, że do 2100 roku liczba ta powinna pozostać na podobnym poziomie.