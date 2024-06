Opracowali drugą "parę oczu" dla chirurgów. Przykleja się do komórek nowotworowych

Badacze opracowali świecący barwnik, który przykleja się do komórek nowotworowych i daje chirurgom "drugą parę oczu". Jego autorzy twierdzą, że może to zmniejszyć ryzyko nawrotu raka i zapobiec wyniszczającym skutkom ubocznym. Jak to działa? Procedura polega na połączeniu fluorescencyjnego barwnika z cząsteczką kierującą znaną jako IR800-IAB2M, które przyłączają się do białka zwanego antygenem błonowym specyficznym dla prostaty (PSMA), znajdującym się na powierzchni komórek raka prostaty.

Rak prostaty zaczyna po tym świecić

Technika ta została opracowana przez naukowców i chirurgów z Uniwersytetu Oksfordzkiego we współpracy z kalifornijską firmą biotechnologiczną ImaginAb Inc i sfinansowana przez Cancer Research UK. Szczegóły dotyczącego nowego badania tego systemu obrazowania zostały z kolei opublikowane na łamach magazynu naukowego European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging.