Opracowali maszynę czytającą w myślach. Jej działanie przyprawia o dreszcze

Aby przetestować dokładność modelu, każdy uczestnik badania wysłuchał pewnej historii podczas badania fMRI, a system miał za zadanie ją odtworzyć na podstawie aktywności mózgu. Szybko okazało się, że nie ma większych problemów, aby uchwycić sedno tego, co słyszał uczestnik badania. Na przykład, gdy uczestniczka usłyszała zdanie "nie mam jeszcze prawa jazdy", model zapisał "jeszcze nawet nie zaczęła się uczyć jeździć"- nie do końca to samo, a do tego AI miało problem z zaimkami osobowymi, ale sens został zachowany. Co więcej, dekoder działał równie sprawnie, kiedy uczestnicy badania myśleli o pewnych historiach lub oglądali nieme filmy.

Dekodujemy coś, co jest głębsze niż język, a następnie przekształcamy to w język. Ponieważ skanowanie fMRI jest zbyt wolne, aby uchwycić pojedyncze słowa, zbiera mieszankę, aglomerację informacji. Możemy więc zobaczyć, jak ewoluuje pomysł, mimo że dokładne słowa się gubią wyjaśniają autorzy badania.

Jak zauważa David Rodriguez-Arias Vailhenm, profesor bioetyki z hiszpańskiego Granada University, to zdecydowanie przybliża nas do przyszłości, w której "maszyny będą mogły czytać w myślach i zapisywać myśli", co może odbywać się bez wiedzy i woli ludzi, np. podczas snu.

Naukowcy przewidzieli takie obawy i przeprowadzili testy w tym kierunku, które wykazały, że ich dekodera nie można używać na osobach, które nie spędziły wcześniej długich godzin w funkcjonalnym skanerze rezonansu magnetycznego (fMRI), aby dostosować system do ich mózgu. Istnieją też techniki, za pomocą których można sabotować działania dekodera, np. liczenie do siedmiu, wyobrażanie sobie zwierząt itd.

Nasz umysł był jak dotąd strażnikiem naszej prywatności. To odkrycie może być pierwszym krokiem w kierunku narażenia na szwank tej wolności w przyszłości komentuje David Rodriguez-Arias Vailhenm, który nie jest najwyraźniej przekonany do skuteczności tych "zabezpieczeń".